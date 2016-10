Heimwerken entwickelt sich immer mehr zu einem Hobby, das sich großem Zulauf erfreut. Nicht nur Männer reparieren und erneuern Dinge im Haus, auch bei Frauen findet die handwerkliche Tätigkeit immer mehr Zuspruch. Doch bei Anfängern sind oft Fehler vorprogrammiert, welche die Motivation der Heimwerker-Neulinge nach unten drücken. Es hört sich einfach an, mit der Bohrmaschine ein Lock in die Wand zu bohren; doch Theorie und Praxis gehen in der Regel wie ein Spagat auseinander.

Ein Problem stellt die Bohrmaschine dar, die senkrecht zur Wand, Decke oder zum Boden angesetzt werden muss. Erst wenn der Bohrer "sitzt", wird die Maschine gestartet. Erst ganz leicht, ist der Bohrer in der Wand wird der Druck erhöht. Erfahrene Heimwerker rufen nach der Partnerin, wenn sie Bohrarbeiten vornehmen. Diese fängt den Bohrstaub, der bei solchen Arbeiten üblich ist, mit dem Staubsauger auf. Hilfreich sind für das Auffangen von Bohrstaub auch Kaffeefilter oder ein längs durchgeschnittener Joghurt-Becher.

Bleiben wir beim Bohren, denn hier passieren die meisten Fehler. Wer im Vorfeld nicht die Größe des Lochs ermittel, verwendet den falschen Bohrer. Dadurch wird das Bohrloch oft zu groß. Hier hilft nur ein spezielles Reparaturvlies, welches um einen Kunststoffdübel gewickelt wird und in das Loch kommt. Das Vlies trocknet aus, wird hart und der Dübel passt perfekt in das Loch.

Ein weiteres Problem sind Dübel, die in der Wand feststecken und sich nicht entfernen lassen. Mit einem Korkenzieher, der in jedem Haushalt vorhanden ist, dreht man den Dübel erst ein wenig in die Wand, um ihn dann sanft, aber beherzt herauszuziehen.