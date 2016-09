Schon 40 Jahre ist es her, dass Künstler, Kunsthandwerker und Gastronomen auf der Münchner Freiheit einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt voller liebevoller Details und Geschenkideen eröffneten. Die begeisterten Reaktionen der Besucher haben seither nicht nachgelassen, und so findet man im Herzens Münchens bis heute attraktive Kunstwerke und Kunsthandwerk. Auch zum runden Geburtstag fallen die Schwabinger wieder erfreulich aus dem Rahmen und haben sich ein kleines Rundum-Sorglos-Paket für ihre Besucher ausgedacht, das Firmen vorab als Weihnachtsgabe bestellen können. Mit der Schwabinger Wundertüte bekommt der Beschenkte die nötige Erstausstattung, zu einem entspannten Bummel des Schwabinger Weihnachtsmarktes: vom MVV-Plan, Gutscheinen für Essen und Trinken inklusive Tasse bis zur raffinierten Künstler-Karte, mit der man vom frohen Besuch des Marktes grüßen kann. Die geschmackvolle Baumwolltasche namens „Kunst Stofftasche“ eignet sich gleich dazu, das ein oder andere Geschenk für die Lieben sicher nach Hause zu transportieren, der Flyer informiert auf Deutsch und Englisch über die Geschichte des Marktes und die vielen Extra-Aktionen wie die Stadtführungen durch Schwabing (ebenfalls auf Deutsch oder Englisch).

Wer lokale Verbundenheit, Wertschätzung und kreative Sinnenfreude in einem demonstrieren will, kann dieses besondere kleine Geschenk für Kunden, Mitarbeiter, Gäste und Freunde ab sofort über die Website des Schwabinger Weihnachtsmarktes beziehen (Preis 12,- €, Warenwert 16,50 €). Auch auf dem Weihnachtsmarkt selbst wird diese kleine Aufmerksamkeit noch zu kaufen sein, dann auch einzeln, und zwar am Stand 502 / Glaskunst. Die Schwabinger Wundertüte gibt es heuer zum ersten Mal, also sind die Beschenkten garantiert bei der „Erstauflage“ dabei!



Bestellmöglichkeit und Info unter: 1.vorstand@schwabingerweihnacht.de



„Schwabinger Weihnachtsmarkt - fällt seit 40 Jahren aus dem Rahmen“

Eröffnung: Freitag, 25. November 2016, 18.00 Uhr durch die Schirmherrin Frau von Welser-Ude. Es spielt Sax Quattro.

Öffnungszeiten: Mo-Fr von 12 - 20.30 Uhr, Sa/ So von 11 - 20.30 Uhr, am 24.12. von 11-14 Uhr

mit kostenlosem Kinder- und Musikprogramm und vielen Extra-Aktionen