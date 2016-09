Kulinarische Highlights in den Schenna Hotels



In Meran kommen Kulturliebhaber in den Genuss eines facettenreichen Angebots an Sehenswürdigkeiten. Sowohl die mittelalterlichen Laubengassen, als auch die prächtigen Gärten des Schlosses Trauttmansdorff sowie das im Jugendstil erbaute Kurhaus, zählen zu den Kulturschätzen der Stadt. Um Ihnen das mediterrane Flair näherzubringen, kommen die Gäste des Schenna Resorts in den Genuss von regionalen Köstlichkeiten sowie saisonalen Spezialitäten. Auch die Weinkellerei beim Schenna Resort wird von Urlaubern der Hotels gerne besucht.



Der abwechslungsreiche Aktivurlaub im Schenna Resort



Das mediterrane Klima der Berge eignet sich vor allem für sportbegeisterte Urlauber für einen Aktivurlaub in freier Natur. So hat sich die Umgebung der Kurstadt Meran zu einem einzigartigen Wanderparadies entwickelt, welches sich sowohl für gemütliche Almwanderungen als auch herausfordernde Gipfeltouren eignet. Doch auch Radfahrer und Mountainbiker erfreuen sich an der abwechslungsreichen Landschaft Südtirols. Im Winter sorgen die schneebedeckten Berge für aufregende Wintersporterlebnisse. Auf diversen Skigebieten rund um Meran können Urlauber sowohl Skifahren, als auch Langlaufen, Eisklettern und Schneeschuhwandern.



Wohlbefinden im Urlaub in Schenna



Die drei Hotels des Schenna Resorts garantieren ihren Gästen einen erholsamen Urlaub im Meraner Land. Exklusive Beautybehandlungen und entspannende Massagen sorgen für ein pures Wohlbefinden. Bei einem angenehmen Honig-Milchbad mit Rosenblüten können Sie sich endlich fallen lassen und Ihrem Körper etwas Gutes tun. Zusätzlich bieten die 4 Sterne Hotels des Schenna Resorts professionelle Yogastunden und Mediationen an. So können die Gäste zur Ruhe kommen und dem Alltagsstress vollkommen entfliehen.





Weitere Informationen finden Sie auf folgender Homepage: http://www.schennaresort.com/