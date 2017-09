Modetrend Selbstfindung

Das Verlangen nach Selbstfindung ist in den letzten Jahren stetig angestiegen. Aber warum ist das so? Was drängt uns dazu, uns selbst finden zu wollen und wieder auf unsere innere Stimme zu hören? Das Leben hat sich gewandelt. Man hat heutzutage viel mehr Möglichkeiten, die auch wahrgenommen werden und so kann man wichtiges Selbstvertrauen gewinnen.



Die Achtsamkeit auf den eigenen Körper wird immer größer. Immer mehr Menschen beginnen sich fit zu halten, sich gesund zu ernähren und auch ihren Geist zu stärken. Indem man sich selbst mit Achtsamkeit und Respekt begegnet, tut man seinem Körper auch etwas Gutes.



In der heutigen Zeit ist es aber auch nicht leicht, sich vom Stress fernzuhalten. Ein Retreat wird da immer wichtiger. Denn ständig und überall scheint er unser Begleiter zu sein. Deswegen ist es wichtig, sich auch mal zurückzuziehen und Zeit für sich selbst zu finden. Dieser Rückzug (fachkundig: Retreat) ermöglicht es dem Körper wieder runterzufahren und Kraft zu tanken. Und mal ehrlich, so eine Auszeit hat man sich doch auch verdient, oder?



Sollte der Rückzug oder eine Auszeit allerdings keine Besserung bringen, so ist es auch ratsam, sich einer Psychotherapie zu unterziehen. Allerdings nur, wenn man wirklich keinen anderen Weg mehr findet. Der Gang zur Psychotherapie scheint auch so etwas wie in Mode zu sein.



Wenn gar nichts mehr hilft, dann hilft nur noch ein spiritueller Urlaub oder ein Klosteraufenthalt. Der spirituelle Urlaub oder eben der Klosteraufenthalt ist nämlich ganz besonders: es findet ein Seminar am Meer statt, man gewinnt im Urlaub Selbstvertrauen, da man Sachen alleine meistert und dadurch wird man selbstsicher. Der spirituelle Urlaub ist auch eine Art Klosterurlaub, wo man Frieden mit dem inneren Kind schließt, dazu gibt es das sogenannte Seminar Inneres Kind. Das Seminar Inneres Kind heißt auch Therapie inneres Kind und hilft Frieden mit dem inneren Kind zu schließen, selbstsicher zu werden und hilft auch der Selbstfindung.



Es gibt also viele Möglichkeiten sich aus einer Lebeskrise rauszuholen: z.B. ein spiritueller Urlaub, ein Klosterurlaub, ein Seminar am Meer oder eine Therapie Inneres Kind. Dann ist bestimmt jede Lebeskrise überwunden und man kann Selbstvertrauen gewinnen.