Sing Joyfully – Ein musikalisches Feuerwerk der Freude

Konzert in der Herz-Jesu-Kirche



Am Sonntag, dem 4. September 2016, um 18 Uhr findet in der Herz-Jesu-Kirche Ludwigshafen (Mundenheimer Straße 216) ein Konzert statt. Im Mittelpunkt steht englische Kathedralmusik der Tudor-Epoche und des englischen Hochbarocks. Henry Purcells „Te Deum und Jubilate“ für Vokalsolisten, Streicher, zwei Trompeten, Orgel und Chor bildet den Höhepunkt des Abends. Darum ranken sich weitere Motetten, Instrumental- und Chorwerke von Byrd, Händel, sowie von Henry und Daniel Purcell. Zusammen mit Vokalissimo Ludwigshafen und der Camerata Cordis Jesu musizieren Vokal- und Instrumentalsolisten. Die Leitung hat Markus Braun. Das Konzert findet im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz statt. Eintrittskarten zu 12,- € (ermäßigt 8,- €) gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf im Zentalbüro Hll. Petrus und Paulus (Wredestr. 24, 67059 Ludwigshafen, Telefon: 0621 / 511255, E-Mail: pfarramt.lu.hll-petrus-und-paulus@bistum-speyer.de).