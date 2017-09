Gregorianik zum Mitsingen – Workshop in Herz-Jesu



Am Samstag, 28. Oktober (10-18 Uhr), und Sonntag, 29. Oktober 2017 (8.30-11 Uhr), findet in Saal und Kirche Herz Jesu (Mundenheimer Str. 216, 67061 Ludwigshafen) ein Gregorianik-Kurs zum Mitsingen statt. Dozent ist Markus Braun.

Singend wird sich mit gregorianischen Gesängen beschäftigt, ergänzt durch die Erläuterung der Grundlagen der Notation (St. Galler Neumenschrift und Quadratnotation). Unter dem Motto „Laetetur cor querentium Dominum“ (Freuen sollen sich alle Herzen, die den Herrn suchen) werden der Jahreszeit entsprechende Gesänge erläutert und erarbeitet, die am Sonntag in einem Abschlussgottesdienst erklingen sollen. Der Kurs wendet sich an Musiker, Theologen und alle an der Gregorianik Interessierten. Dabei kann er als Erstbegegnung mit gregorianischen Gesängen oder zur Auffrischung und Vertiefung bereits vorhandener Erfahrungen und Kenntnisse dienen.

Anmeldung (bis zum 20. Oktober 2017): Kath. Pfarramt Heilige Petrus und Paulus, Tel. 0621/511255, Email: braun.amj-rlp-saar@gmx.de (Kursgebühr inkl. Verpflegung: 35,€/ermäßigt 30,- oder 25,- €)