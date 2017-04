Selters/ Ts. - Verführerische Hexen, gut aussehende Vampire, Zauberer jeden Alters - Bücher, Filme, Computerspiele sind heute voll von ihnen.



Aus der Bibel wissen wir, dass Gott schon vor der Erschaffung der Erde unzählige Geistwesen erschuf: die Engel. Jeder dieser Engel wurde mit einem freien Willen erschaffen und konnte selbst entscheiden, richtig oder falsch zu handeln.

Einige rebellierten gegen Gott. Sie verließen den Himmel und sorgten auf der Erde für großen Unfrieden und die Erde wurde mit Gewalttat erfüllt.



Wie die Bibel aussagt, üben diese bösen Geister einen starken Einfluss aus und manipulieren unzählige Menschen (Offenbarung Kapitel 12, Vers 9). Dabei nutzen sie schamlos die menschliche Neugier aus, besonders wenn es um die Frage geht, was die Zukunft bringt.



Manchmal sieht es so aus, als würden übernatürliche Mächte Menschen helfen. Doch das Gegenteil ist der Fall. In Wirklichkeit versuchen böse Engel, auch Dämonen genannt, Menschen für die Wahrheit über Gott blind zu machen. Deshalb ist der Kontakt mit Geistern gemäß der Bibel alles andere als harmlos.



Einige, die Jesus nachfolgen wollten, unternahmen drastische Schritte, als sie die Wahrheit über spiritistische Praktiken verstanden. „Eine ganze Anzahl von denen, die magische Künste getrieben hatten, trugen ihre Bücher zusammen und verbrannten sie“. Und das obwohl sie sehr teuer gewesen waren (Apostelgeschichte Kapitel 19, Vers 19).



Auch heute lehnen es viele entschieden ab, etwas zu tun oder sich von etwas unterhalten zu lassen, was einen Bezug zum Spiritismus hat. Wie haben es einige geschafft, vom Spiritismus loszukommen?



Das Titelthema der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Erwachet!“ lautet: „Was steckt hinter dem Übersinnlichen?“. Wie kann man diese Zeitschrift erhalten? Sprechen Sie einfach einen Zeugen Jehovas an oder laden Sie sich aus dem Internet herunter. Die Website lautet jw.org (unter Publikationen/Zeitschriften).