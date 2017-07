Einmal im Fernsehen sein - dieser Traum vieler Menschen ist für Karin Radloff (59) aus Dillenburg wahr geworden. Die sympathische Laborarbeiterin war am Sonntag eine der beiden Kandidaten in der TV-Show „BINGO!“. Unter zehntausenden Mitspielern war sie ausgelost worden.



Am Sonntag wurde es dann Ernst für Karin Radloff. Karin gewann mit viel Wissen und ein wenig Glück im „BINGO!“-Quiz“ gegen einen Kandidaten aus Verdumm in Niedersachsen.



Dann verliess sie allerdings das Glück. Karin verlor im „BINGO! - Duell“ gegen einen Telefonanrufer aus Harsum in Niedersachsen.



Aber bei „BINGO!“ geht niemand leer aus. Ihr Preis: ein Konzert-Wochenende nach Berlin zu Superstar Semino Rossi im Wert von über 1.200 €uro.



Nach der Live-Sendung gab es noch ein Erinnerungs-Foto mit dem Moderator Michael Thürnau.