Mark Twain hatte einst, als er versuchte, die deutsche Sprache zu erlernen, über zu lange Wörter geklagt. Als Beispiele führte der geistige Vater von Tom Sawyer und Huckleberry Finn die Begriffe "Stadtverordnetenversammlungen" und "Waffenstillstandsverhandlungen" ins Feld. Heute würde er sich im Grabe herumdrehen. Da gibt bzw. gab es die “Grundstücksverkehrsgenehmigungs-zuständigkeitsübertragungsverordnung” oder auch das "Förderungshöchst-dauerüberschreitungsantragsformularerläuterungsschreiben". Vom "Mehrwertsteuerharmonierungskompromisslösungskommissionsbeschluss" oder der "Unterhaltungselektronikeinzelhandelsfachverkäuferschulungswochenendseminarteilnehmerliste" wollen wir gar nicht reden. Aber so was können die Muttersprachler in anderen Ländern längst. Da gibt es eine kleine Gemeinde in Wales, die heißt "Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch”. Wirklich. Das 3040-Seelen-Kaff liegt im Süden der Insel Anglesey in der gleichnamigen Grafschaft im Nordwesten. Wer, von dort stammend, bei einer Polizeikontrolle versucht, die Frage nach seinem Wohnort wahrheitsgemäß zu beantworten, kann seinen Lappen vergessen. Das ist mal sicher. In gut sortierten deutschen Baumärkten besteht diese Gefahr nicht. Dort können wir uns mit Staubsaugermittelrohrverbindungsstücken, Restmülltütenverschlusssicherungsdrähten und sogar Selbstzerstörungsauslösungsschalterhintergrundbeleuchtungsglühlampensicherungshalterschrauben eindecken. Die Bahn-AG erkennt Ehefrauen verstorbener Beamter als Bahnübergangsschrankenwärterwitwenpensionsberechtigte an, während es sich bei unseren kickenden National-Damen, sollten sie bei der im August in den Niederlanden anstehenden WM ins Finale vorstoßen, um Frauenfußballweltmeisterschaftsendrundenteilnehmerinnen handelt. Mehr Beispiele [...]