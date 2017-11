Der Breitscheider Flugplatz hat seine Frequenz nochmals erhöhen können: Fast 14.000 Flugbewegungen im Jahr 2017 bedeuten eine Zunahme von 31,1 Prozent bei den Starts und Landungen. Was die wachsende Bedeutung der "Hub" für die allgemeine Luftfahrt unterstreicht. Inzwischen sind die Lichter auf dem von der LSG Breitscheid-Haiger betriebenen Verkehrslandeplatz aber erst einmal ausgegangen: Winterpause. Die neue Saison hier beginnt erst wieder am 1. April nächsten Jahres. Bis dahin ist Tower nicht mehr regelmäßig besetzt, der Lufthafen für von auswärts kommende Piloten, die 74 Prozent des Verkehrsaufkommens besorgen, also nur noch bedingt anfliegbar - allenfalls nach vorheriger Anmeldung. Der große Bruder jenseits der Landesgrenze auf der Lipper Höhe ist hingegen ganzjährig geöffnet. Den Saisonschluss markiert in Breitscheid traditionell das sogenannte "Abfliegen", Darin eingebunden ist der obligatorische Ziellandewettbewerb, den in diesem Jahr Thomas Gerke für sich entschied: [...]