Es ist wieder soweit: Pünktlich zum Stadtgeburtstag am 1.Juli wird die Innenstadt von Baunatal vom Donnerstag, 29.6.2017 bis Sonntag, 2.7.2017 zur Veranstaltungsmeile!



Livemusik auf drei Bühnen (Hauptbühne Marktplatz, Klimperkasten Bühne und neu [34225_Bühne]), die Friedrich-Ebert-Allee wird zur Festmeile mit Fahrgeschäften, das Kinderland auf dem Europaplatz und das Weindorf – das Baunataler Stadtfest hat Tradition und ist die größte Veranstaltung in Baunatal.



Neben dem reichhaltigen Vereinsprogramm (täglich bis 18 Uhr) gibt es vor allem auf der Hauptbühne am Marktplatz exzellente Livemusik: Der Start mit der ältesten Rammstein- Tribute Band FEUERENGEL am Donnerstagabend wird heiß! Am Freitag kann mit Ben Black und Popsofa gefeiert werden. Samstag wird dem Großmeister des Pop Referenz erwiesen, mit den Queen Kings ist eine der besten Queen Tribute Bands Deutschlands zu sehen und auf der Bühne [34225] gibt es erstmalig die LOCAL DJ HEROES – aktuelle DJs aus Baunatal sorgen für BEST SOUND IN BAUNATAL.

Am Sonntag ist es gelungen eine besondere Band um 19 Uhr zu engagieren: LaSmala Banda kommt aus Chile und sorgt für einen explosiven, tanzabren Sound aus Latainamerika – und danach ist schon traditionell die Reiner Irrsinn Show zu Gast. Aber auch auf den kleineren Bühnen gibt es viel Livemusik zu hören! Das gesamte Programm ist auf der Homepage des Stadtmarketing Baunatal www.stadtmarketing-baunatal.de veröffentlicht.