Mit 34 Anbietern steuert der Nikolausmarkt Baunatal auf einen neuen Rekord zu - und fast alle kommen aus Baunatal oder der Region!

Wie auch schon in den vergangenen Jahren lohnt sich der mehrmalige Besuch, denn einige der Standbetreiber werden in der Mitte der Zeit (ab Mittwoch, 6.12.2017) getauscht.

Das ermöglicht vor allem den Vereinen und kleineren Anbietern an dem Nikolausmarkt teilzunehmen, denn diese haben oftmals nicht die Möglichkeit, für 10 Tage das Personal zu binden.

Das gesamte Programm mit vielen Baunataler Kindergärten und Vereinen finden Sie HIER!



Geöffnet hat der Nikolausmarkt Baunatal täglich von 15 -20 Uhr

und Samstag/ Sonntag von 12 - 20 Uhr - die Essens- und Getränkestände dürfen bis 22 Uhr geöffnet bleiben.



Kunsthandwerk und Geschenkartikel



Handarbeiten, Fruchtaufstrich, Bücher, Plätzchen - Ev.-Freikirchliche Gemeinde



Handarbeiten, Strümpfe, Mützen, Schals, Decken, Holzspielsachen - Heimatverein D. Viehmann e.V.



Dekoartikel aus Erzgebirge, Pyramiden, Fensterbilder und Sonstige Dekoartikel für Weihnachten - Kunstgewerbe Gallinger (6.-10.12.2018)



Rosenartikel aus der Partnerstadt Sangerhausen, Glasartikel aus Vrachlabi/Tschechien - Stadtverwaltung Baunatal



Fantasy u. Geschenkartikel (Drachen, Engel, Elfen), selbstgestrickte Socken und Sockenwolle - Alexander Rühle (6.-10.12.2018)



Schmuck, Tücher u. Mützen - Judith Heine (1.-7.12.2017)



Artikel aus Kork, Armbänder mit Namen, Rucksäcke, Mütze, Name auf Reiskorn, Jacken für Kinder, Geldbörsen - Linberd Cabascango (6.-10.12.2018)



Advents-, Weihnachtsartikel, Kinderspielzeug - terre des hommes



Kerzen, Glas, Karten und Dekoration - Marie-Eleonore Klett (1.-5.12.2017)



Gestrickte Bekleidung, Deko - Wollbienchen (1.-5.12.2017)



Weihnachtliche Holzdeko, Vogelhäusschen - Berufsbildungswerk Dr. Fritz Bauer GmbH (6.-10.12.2017)



Bastel-und Handarbeiten, heiße Getränke, kleine Speisen, Marmeladen - Tabitha Global Cave Germany e.V.







Essen & Trinken



Speckkuchen, Zwiebelkuchen, Glühwein, Softgetränke - Bäckerei Ralf Döhne



Glühwein (hausgemacht), Spießbraten - Weinhandlung Friedrich



Kaffee, Saft, Kuchen, Glühwein, Schmalzbrot und Waffeln - KSV Baunatal - Abt. SG Tennis (6.-10.12.2017)



Warme u. kalte Getränke, Kaffee, Glühwein, Kakao, Softdrinks, KSV Merch - KSV Baunatal Fußball (1.-5.12.2017)



Glühwein, Waffeln - GSV Eintracht Baunatal e.V. - GCG Karneval (1.-5.12.2017)



Glühwein, Punsch, Wein, Sekt, Präsente - Weinvertrieb S. Glatter



Bratwurst, Glühwein, alkoholfreie Getränke - R&S Unternehmergesellschaft



gebr. Mandeln und Nüsse, Waffeltüten, Popcorn, Zuckerwatte, Kandierte Früchte, Lebkuchen - Schaustellerbetriebe Schöniger



Bratwurst, Glühwein, alkoholfreie Getränke - Strandhaus Nr. 12



Reibekuchen/Kartoffelpuffer, Champignonpfanne, Backfisch - Schaustellerbetriebe Schöniger



Glühwein, Kinderpunsch, Wein, Saft, Traubensaftschorle, Sekt, Schnaps-Likör - Weingut Rebenhof



heiße alkoholische und nichtalkoholische Getränke - Weinhandlung Friedrich Schäfer



Kässpätzle, ggf. Kaiserschmarrn, alkoholische Getränke, Glühmost, Jagertee - Karin Hammerschmidt



Blumenkohl in Backteig und Champignonpfanne, Pommes - Peter's Schlemmer Hütte



Esskastanien, Maiskolben, Mandeln, Popcorn - Ernst Schuster



Pulled Pork, Wildbratwurst, Glühwein, alkoholfreie Getränke - KW Freizeitbetriebe U.G



Hausmacher Bratwurst, Currywurst, Riesen Krakauer, Nackensteak und Pommes - Schwenkgrill- Spezialitäten Spahn- Catering



Gyrosnudeln, Champignons, Kartoffelecken - Frank Scheele



Grillwaren - KLK Dienstleistungen



Crepes - Schaustellerbetriebe Schöniger





Kinderkarussell - Schaustellerbetriebe Schöniger







