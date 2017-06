Seit einigen Wochen arbeiten wir mit den Channelmanager Viato und Hotel Spider zusammen. Viele unserer Hotels fragten bereits in der Vergangenheit nach, ob wir diese Programme schon nutzen. Nun ist es soweit!

Sie fragen sich: Wofür braucht man als Hotel eigentliche einen Channelmanager? Ganz einfach:



Mit der wachsenden Anzahl von Hotelbuchungsportalen wurde die Pflege von Preisen und Kontingenten im Internet eine hochkomplexe und zeitraubende Tätigkeit.

Nur durch permanente Pflege bleibt man buchbar, umgeht Überbuchungen, stabilisiert die Auslastung und vermeidet teure Umsatzverluste durch nicht realisierte Buchungen.

Bei dieser mühsamen Arbeit kann Ihnen der Channelmanager helfen, denn er reduziert nicht nur den Zeitaufwand der täglichen Datenpflege auf ein Minimum,

sondern erreicht einfach und zuverlässig optimale Ergebnisse für das Unternehmen.



Daher gibt es vier zentrale Vorteile:



• Automatische Synchronisierung

• Produktivitätssteigerung durch Replizierung

• Keine Überbuchungen mehr

• Engagiertes Support Team des Channelmanager



Neben den vier zentralen Vorteilen gibt es natürlich noch jede Menge andere, die man auf den Homepages des jeweiligen Channelmanager nachlesen kann.

Neben Viato und Hotel Spider gibt es auch noch die Möglichkeit mit den Managern Cultuzz und Dirs21 zusammenzuarbeiten.



Dank der Einführung der Channelmanager in unser System, werden wir und unsere Hotelpartner in Zukunft effektiver und Zeitoptimierter arbeiten können.





Homepage: https://www.verwoehnwochenende.de/

Facebook: https://www.facebook.com/verwoehnwochenende.de/

Instagram: https://www.instagram.com/verwoehnwochenende.de/

Twitter: https://twitter.com/verwoehnwe