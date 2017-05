Comfort Hotel Frankfurt Airport West – die Welt im Rücken, den Main vor der Tür!



Das im Juni 2017 neu eröffnete Comfort Hotel Frankfurt Airport West ist der perfekte Ausgangpunkt für Ihren nächsten Besuch im Rhein-Main-Gebiet. Das neu eröffnete 3-Sterne Superior Hotel liegt direkt am Main und ist nur wenige Minuten vom Internationalen Flughafen Frankfurt sowie von allen wichtigen Autobahnanbindungen entfernt.



Das Comfort Hotel Frankfurt Airport West bietet 234 moderne, lichtdurchflutete Zimmer mit kostenfreiem highspeed-WLAN, Kaffee-und Teebar sowie sky-TV.



In unserem Restaurant mit eigener Brauerei, werden Sie mit deftiger Küche und kulinarischen Highlights verwöhnt. Nach einem langen Tag lassen Sie den Abend mit einem hauseigenen, kühlen Craft-Bier an unserer Bar oder im Biergarten mit Blick auf den Main ausklingen.

Gewinnen Sie eine Übernachtung inkl. Frühstück im Comfort Hotel Frankfurt Airport West!

• 1 x Übernachtung im Comfort Hotel Frankfurt Airport West

• 1 x Frühstück von unserem reichhaltigen Buffet

• Highspeed WLAN im Zimmer

• Kaffee- & Teebar im Zimmer

• Sky-TV Atlantic auf dem Zimmer



Die Teilnahme ist sowohl auf unserer Website, als auch über unsere Facebook-Seite möglich.