Die von der Natur verwöhnte Insel, Sonnenuntergänge und eine eine traumhafte Kulisse sorgen für einen passenden Rahmen einer Traumhochzeit. Vielen romantische und zugleich außergewöhnliche Orte, an denen Paare auf der Insel Rügen trauen lassen können, stimmen bereits vor Beginn der Trauung bei Anreise auf den schönsten Tag des Lebens ein.



Außergewöhnliche Außenstellen der Standesämter auf der Insel Rügen haben die Ostseeinsel zu einer der deutschen Hochzeitsdestinationen werden lassen. Das Ja-Wort auf dem Leuchtturm, eine Trauung im Schloss sowie der Bund der Ehe auf dem Rasenden Roland - auf Rügen sind ungewöhnliche Zeremonien zur Hochzeit möglich. Hieratswillige Paare finden hier individuelle Standorte für die persönliche Traumhochzeit.

Es gibt auf Rühen viele Möglichkeiten für den großen Tag.



Die Strandhochzeit:

Es gibt kaum etwas romantischeres als die Hochzeit am weißen Sandstrand. Das Blau der Ostsee, weicher, weißer Sand und faszinierende Sonnenuntergänge bilden den traumhaften Hintergrund für den großen Tag.



Aussichtsturm:

Der 80m über dem Meeresspiegel gelegenene Turm des HOTEL HANSEATIC RÜGEN (https://www.verwoehnwochenende.de/kurzurlaub/hotel/hotel-hanseatic-ruegen-und-villen-232) mit dem unvergleichbaren Blick auf Insel und Meer ist der perfekte Ort, um in den Hafen der Ehe einzulaufen.



Im Hotel:

Auch das Cliff Hotel Rügen (https://www.verwoehnwochenende.de/kurzurlaub/hotel/cliff-hotel-ruegen-809) ist ein stilvoller Begleiter für eine Trauung auf der Ostseeinsel Rügen. Das Hotel ist eine Oase der Ruhe und bietet vielfältige Möglichkeiten, den schönsten Tag in Leben zu einem unvergesslichen Erlebnis zu gestalten.



Übrigens, das Ja-Wort ist bei allen Örtlichkeiten rechtskräftig, ein zusätzlicher Weg ins Standesamt ist nicht erforderlich. Von Mitte Mai bis Mitte September kommt der Standesbeamte an den Traumort vieler Paare, die schon seit Jahren aus ganz Deutschland auf die Hochzeitsinsel reisen.



