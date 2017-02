Ob Kurz-, Wellness- oder Romatikreise, mit Verwoehnwochenende.de können Sie dem Stress des Alltags entfliehen und die schönsten Regionen Deutschlands entdecken



Einer der größten online Kurzreise-Portale Deutschlands Verwoehnwochenende.de stellt nach dem Relaunch der eigenen Webseite nun die neue Version online: Internet Nutzer können exklusive Urlaubsangebote auf der neuen Plattform genießen!

Verwoehnwochenende.de spezialisiert sich sowohl auf Kurz-, Wellness- und Romantikreisen, als auch auf Kurzurlaube mit der Familie und stellt seinen Kunden nur ausgewählte und klassifizierte Reiseangebote zur Verfügung. Unter 10 000 Arrangements in mehr als 800 Hotels in Deutschland und Umgebung wird jeder, der nach einem erholsamen Wochenende sucht, fündig.



Die neue Webseite ist vor allem durch eine verbesserte und Kundenorientierte Suche nach den gewünschten Kriterien der Reise gekennzeichnet.

Durch die Spezialisierung wird die Urlaubssuche somit schneller, persönlicher und präziser.

Schnell und unkompliziert – so soll die neue Webseite Inhalte an den Nutzer liefern. Zu dem ist die Bezahlung durch die Einführung neuer Zahlungsmöglichkeiten wie PayPal und Sofortüberweisung noch einfacher geworden.



Die neue Webseite gibt Kunden durch liebevoll zusammengestellte Geschenkboxen die Möglichkeit, Reisen oder Gutscheine mit themenspezifischen Wertscheck-Layouts, zu verschenken. Um Geschenke noch persönlicher zu gestalten, bietet Verwoehnwochenende.de einen Online-Shop mit Geschenkartikel, die auf das gebuchte Arrangement perfekt abgestimmt sind.



Die Kunden erwarten des Weiteren verbesserte Features wie die Klassifikation im Bereich der Urlaubsregionen, die Einführung eines neuen Bewertungssystems sowie die Reisevorschläge und Ermittlung ähnlicher Angebote. Außerdem wird die interne Kommunikation nicht außer Acht gelassen: durch die Integration des eingeführten Blogs können Reisende ihre Meinungen und Erfahrungen untereinander austauschen.



Die neue Webseite von Verwoehnwochenende.de verspricht den Nutzern eine optimale Bedienung und garantiert einen schnellen und reibungslosen Buchungsablauf einer erholsamen Kurzreise