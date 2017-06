Kleine Gruppen buchen das Gästehaus Franz wegen der hohen Kompetenz der Gastgeber, der Flexibilität und dem einzigartigen Potential des Hauses.



Generationen übergreifendes Reisen wird immer beliebter. Ein par schöne Tage mit der lieben Familie oder mit guten Freunden stehen ganz oben auf dem Wunschzettel vieler Kurzurlauber. Entsprechend werden Profis für die passende Unterkunft gesucht. Der Wunsch jährlich gemeinsam schöne Erlebnisse zu teilen löst hohe Erwartungen aus.



Die Vorfreude wird bei Anreise oft getrübt, weil das Objekt nicht zum Bedarf passt. Zu wenig Platz, zu wenig Toiletten und Bäder... kein Platz für Gemeinsamkeiten...

Oft werden Ferienwohnungen wegen Preis und Ausstattung gebucht. Manche Gäste beachten noch Sterne und Bewertungen. Das kann bei einer kleinen Personenanzahl noch interessant und richtig sein.



Aber wenn sich viele Personen ein Bad, eine Küche und einen Fernseher teilen müssen, sind die Argumente.... was so günstig, tolle Lage etc. schnell vergessen.



Das Gästehaus Franz bietet viel Platz, 4 Bäder und 4 Küchen und zusätzliche Toiletten. Das Haus bietet seinen Gästen 300 m² zur freien Verfügung. Ein unschätzbarer Vorteil ist der große Veranstaltungsraum im EG.

Kleine Gruppen, Familien mit Kindern können die Räume je nach Bedarf nutzen. Gemeinsam Frühstücken oder gemeinsam Feiern... alles ist im Gästehaus Franz möglich.



Nicht nur an Wochenenden ist das Haus daher die BESTE Option für kleine Gruppen. Immer mehr Gäste gönnen sich die Privatsphäre und nutzen den Platz des Hauses.



Für Gäste, die sich nicht nur über Preise definieren und sich gerne frei bewegen, ist das Gästehaus in Saarbrücken eine tolle Alternative. Die Begeisterung der Gäste nimmt stetig zu. Das besondere Design und Ambiente wächst stetig.



Die konsequente Ausrichtung zu diesem Thema bietet Gästen immer mehr Komfort und Service. Es müssen nicht nur die regenfreie-, oder Brückentage sein, es gibt im Haus und in der Region tolle Möglichkeiten für eine schöne Zeit mit Familie und Freunden.