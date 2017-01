Einmal im Fernsehen sein - dieser Traum vieler Menschen ist für Sigrid Natge (77) aus Kiel wahr geworden. Die reiselustige Sigrid war am Sonntag eine der beiden Kandidaten in der Gewinn-Show „BINGO!“. Unter zehntausenden Mitspielern war sie ausgelost worden.



Nach einem gemütlichen Abend in einem Hotel in Hannover, den sie mit ihrem Lebenspartner Otto Krützfeld verbrachte, wurde es am Sonntag Ernst für Sigrid Natge. Sigrid gewann mit viel Wissen und ein wenig Glück im „BINGO!“-Quiz“ gegen eine Kandidatin aus Hannover.

Dann verliess sie allerdings das Glück: Sigrid Natge verlor im „BINGO! - Duell“ gegen eine Telefonanruferin aus Hamburg.



Aber bei „BINGO!“ geht niemand leer aus. Ihr Preis: ein Reisegutschein im Wert von über 1.000 €uro.



Nach der Live-Sendung gab es noch ein Erinnerungs-Foto mit den Moderatoren Michael Thürnau und Gast-Moderatorin Ilka Petersen von NDR 2.