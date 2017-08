Frankfurt / Willingen, 25.08.2017. Das große Familien-Gewinnspiel von Das Telefonbuch in Kooperation mit dem Wild- und Freizeitpark Willingen ist beendet. Die Gewinnerfamilien stehen fest: Insgesamt 45 Familien-Eintrittsgutscheine für je zwei Kinder und zwei Erwachsene für den Wild- und Freizeitpark Willingen werden in diesen Tagen an die glücklichen Gewinner versendet. Das Preisausschreiben wurde in den Büchern für den Landkreis Waldeck-Frankenberg, den Landkreis Marburg-Biedenkopf sowie den Schwalm-Eder-Kreis durchgeführt.



Wild- und Freizeitpark Willingen im zweiten Jahr Kooperationspartner



Der Wild- und Freizeitpark ist nach seiner Premiere zum 50-jährigen Bestehen in 2016 bereits zum zweiten Mal Gewinnspielpartner von Das Telefonbuch. Am Ettelsberg inmitten des Naturparks Diemelsee gelegen, bietet der Wild- und Freizeitpark Unterhaltung für die ganze Familie. Neben einem Wildgehege mit Schalenwild, exotischen Tieren und Raubwild gibt es täglich Greifvogelvorführungen, einen Saurierpark und einen Märchenwald. Mehr Informationen zum Wild- und Freizeitpark, insbesondere zu Veranstaltungen und Öffnungszeiten gibt es im Internet unter http://www.wildpark-willingen.de.



Vier Jahre Das Telefonbuch Familien-Gewinnspiel



Seit 2014 wird das Familien-Gewinnspiel in den Ausgaben von Das Telefonbuch für den Landkreis Waldeck-Frankenberg, den Landkreis Marburg-Biedenkopf und den Schwalm-Eder-Kreis durchgeführt. Aufgrund der regen Teilnahme geht der beliebte Rätselspaß für Groß und Klein auch in den neuen Ausgaben der Telefonbücher für 2018 in die nächste Runde.





Weitere Informationen zum Wild- und Freizeitpark auf www.wildpark-willingen.de.

Weitere Informationen zum Adolf Christ Verlag auf newsroom.christverlag.de.