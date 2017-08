Die Saarland Therme sind nicht nur in der dunklen Zeit ein Besuch wert. Die Therme begeistern immer wieder durch neue Konzepte und Angebote zu unterschiedlichen Gelegenheiten.

Die hohe Qualität der Saarland Therme ist nicht nur im Bereich der Gesundheit ein Argument für einen Besuch. Die Therme und die Region sichern immer spannende Erlebnistage. Für kleine Gruppen sind die Angebote der Region besonders attraktiv.



Das Gästehaus Franz ist der ideale Partner für Kurzurlauber in der Biosphäre Bliesgau. Die Besucher der Saarland Therme können sich immer auf die Anerkennung ( Rabatte bei den Übernachtungen ) verlassen.

Die zentrale Lage ermöglicht viele Aktivitäten in der Region. Spannende Entdeckungsreisen sind im Grenzland möglich.



Viel Platz, ein solider Komfort und faire Preise machen das Gästehaus sehr beliebt. Vier Bäder machen das Haus besonders für kleine Gruppen attraktiv.



Die Region Saar-Lor-Lux bietet zusätzlich viele attraktive Möglichkeiten für einen Kurzurlaub. Kein anderes Gästehaus in der Region bietet mehr Potential.