Angenehme Relaxstunden im Hotel Kaltern



Das Badl in Kaltern blickt auf eine traditionsreiche Vergangenheit zurück. Schon Jahre zuvor entsprang hier einst eine Schwefelquelle, der den Namen des Hotels ausmacht und heilendes Wasser enthält, welches früher für Inhalationen, Bäder und Tinkturen genutzt wurde. Heutzutage bleiben wir unseren Wurzeln treu und nutzen noch immer die heilende Kraft des Wassers. In unserer Thermariumwelt können unsere Gäste sich vollkommen entspannen. Ob in der Sauna, im Whirlpool, im Relaxbereich mit einer Vitalbar oder im großen Hallenbad mit Gegenstromanlage, Massagedrüsen und einer Wasserkaskade: Wir haben für jeden Wellnesstyp etwas dabei.



Naturverbundene Ausflüge am Kalterer See



Eine einzigartige Wein- und Naturlandschaft umgibt den Ort Kaltern. Neben einer Vielzahl interessanter Erlebnismöglichkeiten rund um die Traube, den Weinanbau und den Wein, bietet unser Ort noch viel mehr Sehenswertes. Wunderschöne Wanderwege oder Südtirols wärmster Badesee sind beliebte Ziele. Umgeben von Weinbergen können Sie den See auf die unterschiedlichsten Weisen nutzen: Schwimmen, Surfen, Segeln, Tret- oder Ruderboot fahren oder einfach nur faulenzen und die Sonne genießen. All das ist hier möglich.



Vitale Genussmomente im Urlaub am Kalterer See



Urlauber finden hier im Badl ihre ersehnte Entspannung und Erholung. Doch gerade im Frühling möchte man doch auch mal aktiv werden und etwas für seine Vitalität und Lebensfreude tun! Jeden Tag bieten wir dazu Tipps an, die Sie nutzen können: montags empfehlen wir den Grünen-Wildkräuter-Smoothie für einen gesunden und vitaminreichen Wochenstart. Dienstags bieten wir Ihnen eine Kneipp Erlebniswanderung an. Dabei werden alle fünf Elemente miteinbezogen und Sie suchen gemeinsam Wildkräuter, verkosten getrocknetes und frisches Obst, nehmen einen Umtrunk mit Tee, Lavendel- und Rosensirup zu sich und genießen eine meditative Einheit für Ihren Geist. Ein rundum Paket, was Sie begeistern wird. Mittwochs empfehlen wir Tautreten in unserem Lorbeergarten, donnerstags eine Kräuterführung im Kräutergarten in Kaltern und freitags erfrischende Wassergymnastik. Das Wochenende ist zum Entspannen da!



Für ergänzende Informationen besuchen Sie unsere Webseite: http://www.hotelbadl.com