Das Familienhotel Salzburger Land mit Wohlfühlatmosphäre



Das 4-Sterne-Aparthotel Bellevue in Bad Gastein liegt inmitten des beliebten Urlaubsorts, dem wunderschönen Salzburger Land. Gleichzeitig zentral und ruhig gelegen, ist das Aparthotel die optimale Anlaufstelle für Natur-, Sport- und Wellnessbegeisterte. Das luxuriöse und moderne First-Class-Hotel bietet seinen Besuchern mehrere stilvoll eingerichtete Zimmer im modern interpretierten Belle-Epoque-Stil sowie komplette Ferienwohnungen. Alle Apartments verfügen über einen voll ausgestatteten Küchenbereich und nahezu alle besitzen einen Balkon oder eine Terrasse mit atemberaubendem Ausblick auf das Bergpanorama. Erleben Sie die Vorteile der Kombination von Hotel und Ferienwohnung. Gäste können im exzellenten Restaurant des Hotels essen oder sich selber versorgen. Ebenso profitieren sie vom Luxus eines umfangreichen Wellnessbereichs. Fühlen Sie sich wie zu Hause im Aparthotel Bellevue.



Intensive Geschmackserlebnisse im Hotel Salzburger Land



Kulinarische Highlights und ein herausragender Wellness- und Spa-Bereich garantieren Gästen des Aparthotels einen Genussurlaub der Extraklasse. Der Wellness- und Spabereich umfasst einen modern ausgestatteten Fitnessraum, ein Hallenbad, einen großen Whirlpool, ein Dampfbad, eine Aromadusche, ein Solarium sowie mehrere unterschiedliche Saunen, die zum Schwitzen einladen. Auf dem Sonnendeck des Hotels können Gäste Sonne tanken und den Alltag hinter sich lassen. Erlesener Wein aus Österreich sowie qualitativ hochwertige, traditionelle Salzburger und internationale Speisen runden das Genusserlebnis ab.



Attraktive Freizeitangebote im Urlaub Bad Gastein



Die abwechslungsreiche Natur rund um das Aparthotel Bellevue lädt seine Gäste zu einer vielfältigen Freizeitgestaltung ein. Mountainbiken, Klettern und Angeln sind im Sommer angesagte Aktivitäten in Bad Gastein. Die Bergbahn, welche 500 Meter vom Hotel entfernt ist, bringt die Gäste auf die Berge, von wo aus umfangreiche Wanderungen gestartet werden können. Im Winter beginnt hier das Gasteiner Skigebiet, zu welchem über 200 Pistenkilometer mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gehören. Auf der beleuchteten hauseigenen Naturrodelbahn kann auch am Abend noch gerodelt werden. Zusätzliche 90 Loipenkilometer machen Bad Gastein zu einem Mekka für Wintersportler.



Weitere Informationen zum Aparthotel Bellevue finden Sie unter: http://www.aparthotel-bellevue.at/