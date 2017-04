DITIB verurteilt die Ermordungen und Terrorangriffe in Ägypten, Russland, Schweden und Syrien auf das Schärfste.

Die Terrorangriffe, durch die am 09.04.2017 in Ägypten und in den vorherigen Tagen in Russland und Schweden sehr viele Menschen ihr Leben verloren haben, sowie der Giftgasangriff, der vielen unschuldigen Menschen in Syrien das Leben kostete, darunter viele Kinder, hat die ganze Menschheit in Schrecken versetzt und Sorgen für die Zukunft der Menschheit bereitet.

In aller Klarheit und Entschiedenheit verurteilen wir all diese Terrorangriffe und lehnen das Muslimsein derjenigen ab, die diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit verüben. Keineswegs toleriert und erlaubt die islamische Religion solche Taten.

IS und ähnliche Terrororganisationen vergießen auf der ganzen Welt Blut ohne nach Christen oder Muslimen, Zivilisten oder Soldaten zu unterscheiden. Das direkte Abzielen der letzten Angriffe in Ägypten auf eine Gebetsstätte und auf gläubige Menschen steigert unsere Besorgnis und Betrübnis umso mehr.

Hierzu ist es nunmehr unabdinglich, dass die Politiker, Zivilgesellschaften und staatlichen Institutionen, sowie besonders die religiösen Institutionen, einander nicht mehr kritisieren, sondern Maßnahmen für die Zusammenarbeit gegen diese Gewalt treffen. Für den Frieden in unserer Heimat und für den Frieden in der ganzen Welt ist dies dringend notwendig.

In diesem Zusammenhang wünschen wir allen Menschen die Barmherzigkeit Allahs und den Verwundeten eine schnelle Genesung. Wir laden alle friedvollen Menschen dazu ein, gemeinsam gegen Terror, Krieg und Gewalt einzutreten und zu handeln.



Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V.