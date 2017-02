Ettlingen 04.-05. Februar 2017

Der DITIB-Bundesvorstand ist in einer zweitägigen Klausurtagung vom 04.-05.02.2017 in Ettlingen mit den Vorsitzenden der DITIB-Landes- bzw. Regionalverbände, des DITIB-Bundesfrauenverbandes und des DITIB-Bundesjugendverbandes, mit den Regionalkoordinatoren, den Abteilungsleitern der DITIB und den Mitarbeitern und Vorsitzenden der Religionsräte zusammengekommen, um sich über die aktuellen Entwicklungen auszutauschen.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden Tagesordnungspunkte wie die Planung der Tätigkeiten und Bildungsangebote für 2017 sowie die Notwendigkeit struktureller Veränderungen intensiv diskutiert. Als Ergebnis der Beratungen geben die Teilnehmer folgende gemeinsame Erklärung ab und unterstreichen,

1 dass die Erklärung der DITIB bezüglich der Diskussionen um die Imame der Partnerorganisation und religiösen Referenz Diyanet vom 03. Februar 2017 begrüßt wird,

2 dass die Kriterien für die Zusammenarbeit mit der Partnerorganisation und religiösen Referenz Diyanet im Bereich der religiösen Dienste näher konkretisiert und deren akribische Umsetzung gewährleistet wird,

3 dass sie die schädigenden Angriffe gegen die DITIB, welche seit vielen Jahrzehnten sehr konstruktive Beiträge im sozialen und gesellschaftlichen Bereich leistet, bedauern,

4 dass die DITIB, die DITIB-Landesstrukturen und Gemeinden, ihre Angebote und Dienstleistungen, die die Gesellschaft stärken und unterstützen, transparent weiterführen werden,

5 dass, um zukünftig Problemstellungen zu minimieren und die Angebote weiter zu verbessern, bedarfsgerechte strukturelle Veränderungen erforderlich sind,

6 dass die Weiterführung der Kooperationen auf Bundes- und Landesebene wichtig ist und Unterbrechungen oder gar Rückschritte in diesen Bereichen Enttäuschungen in der Bevölkerung und irreperable negative Auswirkungen in der Gesellschaft erzeugen werden,

7 dass Hassreden oder Agitationen gegenüber anderen Glaubensgemeinschaften oder Weltanschauungen (wie zum Beispiel Antisemitismus oder antichristliche Haltungen) gegen die Grundprinzipien der DITIB verstoßen und solche etwaigen Äußerungen und Handlungen nicht geduldet werden,

8 dass Falschdarstellungen und Populismus, die sich gegen unseren gesellschaftlichen Frieden und unseren Zusammenhalt richten, ein allgemeines Problem darstellen und wir uns diesen auch weiterhin gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern entschieden entgegenstellen werden,

9 dass die Religionsbeauftragten, die Respekt- und Vertrauenspersonen sind, einen wichtigen Beitrag für das friedliche Zusammenleben der Menschen leisten und ein unverzichtbares Element im religiösen Leben der Muslime darstellen, und es daher keinen Zweifel bezüglich ihres Aufgabenbereiches geben darf undfehlerhafte Handlungen nicht toleriert werden,

10 dass die starke Verbundenheit des DITIB-Bundesverbandes zu den DITIB-Landesverbänden und Gemeinden emotional, strukturell und in den Dienstleistungen weiter fortbestehen wird.

DITIB – Türkisch Islamische Union

DITIB-Bundesverband DITIB-Landes- und Regionalverbände DITIB-Bundesfrauenverband DITIB-Bundesjugendverband DITIB-Religionsräte



Ayse Aydin



Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- DITIB -

Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V.

Venloer Straße 160

50823 Köln



T: +49 (0)221 50 800 870





















