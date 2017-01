Wer die Abgeschiedenheit, unberührte Natur und mildes Wetter sucht wird dies im seinem Winterurlaub auf Mallorca finden. Auch wer gerne lange Abende mit kühlen Getränke und Live Musik mag, wird hier auf seine Kosten kommen.



Bei einer Temperatur zwischen 10 C° und 20 C° von Oktober – April empfinden Mallorca viele Urlauber als wesentlich angenehmer, als im Sommer in dem es auch mal weit über 40 C° heiß werden kann. Gerade für Urlauber die solche Temperaturen nicht gewöhnt sind, oder gar Herz- oder Kreislaufprobleme haben, kann das schnell gefährlich werden.

Warum sich also quellen wenn auch im Winter täglich zwischen 5 – 8 Sonnenstunden erreicht werden.

Obwohl die Wassertemperatur von ab Dezember – April mit 13 – 15 C° nicht mehr zum baden einlädt, sieht man täglich mutige Schwimmer an den Ständen.

Viele von Ihnen sind allerdings Engländer die an andere Klimaverhältnisse gewöhnt sind.



Besonders schätzen Biker und Reiter die zur Ruhe gekommene Insel im Winter. Es sind nicht übermäßig viele Touristen da, mit denen man Schlange stehen muss, dafür sind viele Einheimische vor Ort, sowie Mallorca Liebhaber. Auch Ballermann Touristen und Partys haben sich verzogen. Was nicht heißt das man keine nette Gesellschaft mehr findet.

In den wenigen geöffneten Bars trifft man sich gerne und lässt die Winterabende bei gutem Wein und Live Musik ausklingen.



Die unberührte Natur, mit Ihren langen weißen Ständen und grünen Palmen landen zum wandern, reiten oder auch Motorradfahren ein.



Viele Geschäfte, Restaurants, Bars und Kneipen sind im Winter geschlossen. Der Trubel des Sommers ist vorbei.



Gesellige Abende können in den wenigen geöffneten Gaststätten, Bars und Kneipen der Insel verbracht werden. Eine der Gaststätten in denen auch noch im Winter auf Mallorca die Post abgeht, ist die kleine Bar Hermine in Paguera. Sie ist in jedem Urlaub ein kleines Event. Hier ist immer was los, bei Live Musik, Wein und netter Gesellschaft entwickelte sich schon so manche große Liebe, aus einem Urlaubsflirt. Die Bar Hermine sehr beliebt bei Singles, auch Pärchen lernen sich hier kennen, und kommen voll auf Ihre Kosten.

Hier finden Mallorca Interessierte Partybilder und Videos: http://www.hermine-paguera.es/partyfotos.html





Die Wirtin Hermine aus der Bar Hermine begrüßt Ihre Gäste noch mit Handschlag und kennt jeden persönlich. Was eine sehr familiäre Atmosphäre schafft. Man trifft sich hier gerne in jedem Jahr aufs Neue.

Der Link zur Mallorca´s Bar Nummer 1, der Bar Hermine in Paguera: http://www.hermine-paguera.es





Besonders gerne werden hier in der Gaststätte Bar Hermine auch Kinder gesehen. Kinder bis 12 Jahre trinken Ihre Softdrinks gratis.

Auch Spielmöglichkeiten wie eine Schaukel sind für die Kinder vorhanden.





In der kleinen Bar Hermine ist immer mehr los als wo anders!

Unsere beheizte Außenterrasse lädt auch im Winterurlaub mit Live Musik, und kühlen Getränken zu feiern und Spaß haben ein. Bei wechselnden Bands ist für jeden Musik Geschmack etwas dabei.

Hier lernen Sie Ihre Urlaubsbekanntschaften kennen, und verbringen gemeinsam lange unvergessliche Abende.



Auch kleine Snacks und Cocktails werden ihnen in der Bar Hermine angeboten.



Kinder sind sehr Willkommen und haben bis zu 12 Lebensjahr alle Softdrinks gratis.

Auch Spielmöglichkeiten wie eine Schaukel, Stifte und Papier stehen für die Kleinen bereit.