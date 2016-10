Eine Herzphobie ist eine bestimmte Form der Angsterkrankungen. Sie gilt als besonders schwer zu behandeln und häufig sind die betreffenden Personen schwer in der Lage ihren Alltag zu bewältigen. Von vielen Psychiatern und Psychologen wird empfohlen diese Störung möglichst frühzeitig professionell behandeln zu lassen.



Was ist eine Herzphobie?



Im Falle einer Herzphobie konzentriert sich die Angst hauptsächlich auf das Herz. Dieses steht biologisch gesehen für den Motor des Körpers und ist eines der wichtigsten Organe. Kommt es hier zu Erkrankungen kann das Leben bedroht sein. Häufig geht mit dieser Störung auch die Angst vor Herzinfarkten, Schlaganfällen und anderen lebensbedrohlichen Krankheiten einher. Die betreffende Person entwickelt eine sehr starke Wahrnehmung für alle im Körper stattfindenden Prozesse. Der Puls wird ständig kontrolliert und die Wahrnehmung dafür ist so trainiert, dass selbst im ruhigen Zustand der Puls innerlich gehört werden kann. Alle möglichen Aktivitäten welche den Kreislauf anregen sind für diese Personen häufig unmöglich. So kann jederzeit eine Panikattacke entstehen wenn die betreffende Person sich körperlich anstrengend betätigt und der Puls sich verschnellert. Häufig sind auch Ängste vor Schweißausbrüchen, Hitzewellen und sogar vor dem Gefühl der Angst selber mit inbegriffen. Das ist ein besonders schwierig zu durchbrechender Teufelskreis, den Angst regt den Puls an und der verschnellert den Puls und das wiederum steigert die Angst. Nicht selten endet das in schlimmen Panikattacken und Ohnmacht. Körperlich gesehen ist das nicht gefährlich, doch wenn diese Panikattacken häufig über Jahre hinweg stattfinden, können tatsächlich Erkrankungen des Herzkreislaufsystems die Folge sein. Der Körper ist nicht dafür gemacht in dauerhafter Angst zu Leben. Neben der psychologischen oder psychiatrischen Behandlung gibt es auch die Möglichkeit im Internet unter http://schluss-mit-panik.de/ nach alternativen Eigentherapien zu suchen.