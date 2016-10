Es gibt eine Menge Anlaufstellen, welche für die Behandlung einer Angstphobie in Frage kommen. So findet sich durch den Besuch eines Psychologen eine sehr gute Möglichkeit die Probleme auf professioneller Ebene behandeln zu lassen. In den meisten Fällen ist das sehr wichtig, denn Studien haben ergeben, desto früher man im Falle einer solchen Erkrankung ärztliche Hilfe aufsucht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eine erfolgreiche Behandlung zu bekommen. Angsterkrankungen sind ähnlich wie ein Geschwür in ständiger Entwicklung und oftmals breiten sie sich in der Psyche immer weiter aus und es werden immer neue Assoziationen geknüpft, welche mit Angst verbunden sind. Jede Situation in der Angst erlebt und gespürt wird assoziiert die momentanen Gedanken, Gefühle und Eindrücke mit weiterer Angst. Häufig ist es dann die Angst vor der Angst selbst, welche am Ende einen schwer zu durchbrechenden Teufelskreis bildet. Dieses Stadium äußert sich meistens durch z.B. Herzphobien.



Was ist eine Herzphobie?



Wie der Name schon sagt konzentriert sich die Angst und die Phobie in diesem Fall hauptsächlich auf das Eigene Herz. Die Betroffenen entwickeln ein übertriebenes Maß an Wahrnehmung über den eigenen Puls. Jede kleinste Abweichung verursacht Unsicherheit oder gar Panik. Doch auch andere körperliche Reaktionen, welche im Falle einer Angsterkrankung auftreten sind keine Seltenheit. So kann Schweiß, Atemnot, Unruhe, Sport, Bewegung allgemein und alles, was diese Reaktionen hervorruft Angst auslösen. Es ist verständlich, dass in einer solchen Situation meistens das Leben der Patienten sehr stark eingeschränkt ist. Oft enden diese Ängste in Panikattacken und Ohnmacht. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite http://angst-forschung.com .