Damit man eine Angsterkrankung bestmöglich behandeln kann ist es ratsam möglichst frühzeitig einen Therapeuten aufzusuchen. Heutzutage werden die meisten Kosten im Falle einer vorhandenen akuten Notwendigkeit, welche vom Psychologen festgestellt wird von der Krankenkasse übernommen.



Wie läuft eine Therapie normalerweise ab?



Am Anfang ist es wichtig für den Psychologen die genauen Ursache der Erkrankung festzustellen und auch mögliche Begleiterkrankungen festzustellen. Dafür wird in den meisten Fällen ein umfangreicher Fragebogen zur Verfügung gestellt welcher vom Patienten genau ausgefüllt werden muss. Hierbei können die exakten Eckpunkten und eine Art Profil der Vorhandenen Erkrankung festgestellt werden. Im zweiten Schritt wird dieser Fragebogen vom Psychologen genau analysiert und für den Beginn der Gesprächstherapie als möglicher Ausgangspunkt genutzt. Je nachdem welche Erkrankung vorliegt kann es notwendig sein eine Behandlung über längere Zeiträume festzulegen. Meistens findet ein Gesprächstherapie wöchentlich statt. Die Erfolge sind statistisch gesehen überraschend hoch. In vielen Umfragen kam heraus das die Patienten einen wirklichen Vorteil zur Behandlung ihrer Erkrankung erlangt haben durch den Besuch einer Gesprächstherapie. Der Psychologe ist hier meistens auf neutrale, zuhörende, tröstende und beratende Art und Weise für den Patienten da. Die eigentliche Arbeit an den Angstmechanismen, Gewohnheiten und Verhaltensweisen sollte der Patient selber verrichten. Es gibt in diesem Zusammenhang jedoch auch andere Möglichkeiten, wie medikamentöse Behandlung, Hypnose und andere gängige Praxen. Für eine medikamentöse Behandlung, wovon übrigens viele Experten abraten braucht es meistens die Konsultation eines psychiatrischen Arztes.