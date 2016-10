Die Entstehung einer Panikattacke kann in den unangenehmsten Momenten stattfinden. Oftmals ist es für die betreffenden Personen wichtig zu lernen sich in diesen Momenten nicht immer weiter rein zu steigern. Bei einer psychologischen Beratung lernt man Strategien und Wege um in einer solchen Situation richtig zu reagieren. Mit verschiedenen autogenen Übungen ist es möglich den Teufelskreis zu durchbrechen. Statistisch hat sich der gedankliche Trick bewährt in diesen Situationen den Fokus auf die eigenen Empfindungen zu richten. Es ist zum Beispiel möglich sich in Gedanken immer wieder zu sagen welche Wahrnehmungen man gerade hat. Kommt das Gefühl von Unruhe und Panik auf und beginnen die ersten körperlichen Reaktionen wie Schweiß, Unruhe und Beklemmungszustände ist es hilfreich in diesen Momenten innerlich Selbstgespräche zu führen. Das ermöglicht es aus der eigenen Opferrolle auszusteigen und in die Rolle des neutralen Betrachters zu wechseln. So kommentiert man alle möglichen momentanen Ereignisse, ähnlich wie ein Nachrichtensprecher, wie viele Experten meinen.



Welche alternativen Möglichkeiten gibt es Angst und Panikattacken entgegen zu wirken?



Es gibt verschiedenen Möglichkeiten abseits von psychologischer Beratung Informationen und Behandlungsstrategien zu finden. So kann man in verschiedensten Foren auf Gleichgesinnte stoßen und sich über Strategien austauschen, welche sich bewährt haben und welche nicht. Es ist eine gute Möglichkeit it mehreren Menschen in Kontakt zu treten. Natürlich bietet sich auch die Möglichkeit innerhalb einer Selbsthilfegruppe die nötigen Informationen zu finden. Es gibt zudem diverse Internetseiten und Ratgeber wie zum Beispiel http://angst-forschung.com . Hier haben sich Experten, Betroffene und Psychologen zusammengefunden um Möglichkeiten für Eigentherapien zu finden. Viele Experten empfehlen jedoch in aller erster Linie den gang zur professionellen psychologischen Beratung im Falle einer Angsterkrankung.