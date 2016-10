In unserer heutigen Gesellschaft findet sich eine sehr hohe Fluktuationsrate innerhalb von zwischenmenschlichen Beziehungen. Lange anhaltende Bindungen, sowohl bei Freundschaften, als auch innerhalb von Liebesbeziehungen werden insgesamt seltener, wie einige neue Studien ergeben haben. Experten führen das auf unsere moderne individualisierte Lebensweise zurück. Heutzutage wird sehr häufig der Wohnsitz gewechselt, es gibt vereinfachte Reisemöglichkeiten, die Gleichstellung zwischen Mann und Frau ist in in den letzten Jahren immer weiter fortgeschritten und jeder Mensch ist in der Lage sein Leben individuell zu planen. Einige Studien belegen, dass der Trend eher dazu tendiert die eigene Selbstverwirklichung und die Suche nach dem passenden Beruf, Wohnort und Platz im Leben häufig Vorrang hat vor zwischenmenschlichen Bindungen. Daher ist es auch keine Seltenheit, dass vor allem innerhalb einer menschlichen Biografie heutzutage das Thema Trennung und Abschied eine zentrale Rolle spielt. Vor allem die Rolle von Familie und Nachwuchs hat sich innerhalb unserer Gesellschaft verändert. Häufig finden Partner durch Freundschaften oder auch Liebesbeziehungen einen Ersatz von Familie und sozialer Zugehörigkeit.



Wie kann man mit dem Trennungsschmerz angemessen umgehen?



Nehmen wir unsere heutige moderne Zeit ist es eine Art Überlebenswerkzeug mit den häufigen Trennungen und Abschieden nahestehender Personen umzugehen. So verläuft eine Trennung meistens in unterschiedlichen Phasen und dauert je nach Typ und Bindungsintensität unterschiedlich lange. Studien haben auch ergeben, dass der Umgang mit Trennungen sich mit zunehmenden Alter verbessert und die Überwindung einer solchen Situation tatsächlich Übungssache ist. Trost und Gleichgesinnte kann man auch heutzutage über das Internet finden.