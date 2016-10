In den verschiedensten Praxen deutschlandweit kommt es immer häufiger zur Anmeldung von Patienten mit Angststörungen. Dabei sind natürlich die unterschiedlichen Ursachen sehr vielfältig, aber dennoch fällt auf, so einige Experten in diesem Bereich, dass häufig der durch das Umfeld der betroffenen ausgeübte Leistungsdruck eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung ihrer Angsterkrankung war.



Wodurch können Angsterkrankungen verursacht werden?



Es kommt sehr häufig vor, dass eine Angsterkrankung schlagartig entsteht. In diesem Fall können traumatische Erlebnisse wie Unfälle, Misshandlungen oder andere lebensbedrohliche Situationen der Auslöser und die Ursache sein. Auch der Tod eines Angehörigen oder der Missbrauch von verschiedenen Drogen kann eine solche Ursache sein. Die häufig in den Praxen vorkommenden Angsterkrankungen sind jedoch eher solche, welche sich über einen langen Zeitraum entwickelt haben und im Zusammenhang mit vielen kleinen alltäglich erlebten Traumas stehen. Häufig fallen diese Erkrankungen in den Bereich der sozialen Phobien. Als Beispiel könnte z.B. ein Arbeitsplatz gelten, an dem man trotz großer Bemühungen und dem Willen einen guten Job zu machen vom Chef nicht ernst genommen wird und in der die eigene Kompetenz und Leistungsfähigkeit dauerhaft unterschätzt wird. Lebt man zu lange in einem solchen Umfeld und nimmt die Worte der Autoritätsperson für bare Münze kann sich das Gefühl etablieren unzureichend zu sein. Dieses Gefühl kann Isolation erzeugen, welches wissenschaftlich erwiesenermaßen die gleichen Existenzängste in kleiner Dosierung kreieren kann wie auch eine wirkliche lebensbedrohliche Situation. Im Falle einer solchen Erkrankung ist es oftmals sehr wichtig die richtigen Schlüsse zu ziehen und nach den Ursachen zu forschen. Die meisten Experten raten zu einer möglichst frühzeitigen Behandlung. Weitere Informationen zu diesem Thema finden sich auf der Internetseite http://schluss-mit-panik.de/ .