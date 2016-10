Wodurch kommt es immer häufiger zur Entstehung von Angst und Panikattacken innerhalb unserer Gesellschaft ?



Eine Panikattacke wird von vielen Menschen als starke Belastung empfunden. Besonders wenn die Angst häufig wiederkehrt und es scheinbar unmöglich erscheint dieses kurzzeitig anfallenden unkontrollierbaren Zustände loszuwerden. Häufig geht eine lange Entwicklung voran und die Ursachen liegen nicht selten eine ganze Weile zurück. Es wurde in einigen wissenschaftlichen Studien herausgefunden, dass häufig der Einfluss von Leistungsdruck und Überforderung und der damit gepflegte Umgang die Entstehung einer solchen Erkrankung begünstigen können. Vor allem in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der Ausbildung zum Beruf können diese Probleme entstehen.

In vielen Fällen spielt auch ein Ungleichgewicht innerhalb des Privatlebens mit rein. Dadurch können Faktoren zusammentreffen und einen Nährboden bieten, in dem eine Angsterkrankung wachsen kann. Spannungen und Unruhe gehen in den meisten Fällen in den Monaten oder sogar Jahren fast unbemerkt einer solchen Erkrankung voraus. Wenn es zu ersten Panikzuständen kommt ist oftmals die tägliche Belastung und Überforderung so groß, dass die unterbewusste Angst sich auslebt und in einer Panikattacke manifestieren kann, so einige Experten in diesem Forschungsgebiet.



Was gibt es noch für Ursachen?



Natürlich gibt es auch viele andere Auslöser und Ursachen für die Entstehung einer solchen Erkrankung wie z.B. Drogenmissbrauch, bestimmte psychische Erkrankungen aus anderen Gebieten, wie Psychosen oder Depressionen, traumatische Erlebnisse wie Unfälle oder Vergewaltigungen, so wie Ausartungen von evolutionär bedingten Phobien ( Spinnenphobie etc.). In jedem Fall wird die Beratung durch einen Psychologen stark empfohlen und professionelle Hilfe dringend angeraten. Es gibt allerdings auch alternative Wege oder bestimmte Ratgeber wie zum Beispiel http://deutsches-angst-zentrum.net/angstattacken/ mit deren Hilfe man einen Selbstversuch wagen kann.