Zuallererst sei gesagt, da sind sich viele Experten und Psychiater einig ist das Vorhandensein einer chronischen Angsterkrankung ein ernst zu nehmendes Thema. Nicht nur die Psyche wird belastet und der Patient kann bei aussichtslosen Situationen Depressionen oder sogar paranoide Störungen entwickeln, sondern der Körper, der Blutdruck und viele andere Bereiche der Gesundheit können bei einer langjährigen, chronischen Angsterkrankung in Mitleidenschaft gezogen werden. Dies kann jedoch nur der Fall sein wenn die Angsterkrankung über einen sehr langen Zeitraum, wie etwa 5 bis 10 Jahre durchgängig anhält. Deshalb ist es wichtig die Initiative zu ergreifen und zu handeln. Ein erster Schritt ist damit getan die Situation mit Angehörigen, Freunden und Bekannten zu besprechen. In den meisten Fällen sollte man hier auf Verständnis stoßen. Dass viele Menschen das Thema Angsterkrankung und Phobie jedoch nicht kennen und es in der allgemein Bevölkerung nicht unbedingt als Krankheit anerkannt ist kann es schwierig sein das nötige Verständnis und die Hilfsbereitschaft in einigen Fällen zu bekommen. Deshalb ist es meistens unumgänglich einem Psychologen und professionelle Beratung aufzusuchen um sich der Problematik anzunähern. In einer psychologischen Beratung hat man, das haben einige neue Statistiken ergeben gute Chancen eine chronische Angsterkrankung, wie z.B. eine Herzphobie einzudämmen.



Das gibt es für alternative Lösungsansätze?



Viele Menschen wünschen sich neben den gängigen Methoden der Schulmedizin Alternative Mittel um ihre Angstkrankheiten zu überwinden. Auch wenn die Schulmedizin schon eine ganzes Stück weiter ist und chronische Angsterkrankungen teilweise dauerhaft heilen kann finden sich oftmals betreffende Personen, bei denen die Angsterkrankung lediglich eingedämmt, jedoch nicht überwunden werden kann. In solchen Fällen lohnt es sich nach Alternativen Möglichkeiten im Internet Ausschau zu halten. Auch wer bereits psychologische Beratungen in Anspruch genommen hat, jedoch mit dieser keine Fortschritte erzielen konnte findet auf Internetseiten wie z.B.http://angst-forschung.com Lösungsansätze.