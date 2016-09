Fast jeder hat schon einmal Trennungsschmerzen kennengelernt. Diese sind ein weit verbreitetes Phänomen in unserer Gesellschaft und werden allgemein als schwere und dramatische emotionale Beeinträchtigung anerkannt. So gibt es verschiedene Phasen in einer Trennung, welche Je nach Intensität der Bindung, emotionaler Stärke und Kraft, sowie Dauer der jeweiligen Beziehung unterschieldich lang sind.



Welche Phasen gibt es ?



In der Anfangsphase, die vergleichbar ist mit einem Schockzustand findet sich die betreffende Person in Aufruhr, die Gedanken sind schwer unter Kontrolle zu bringen und der eigentliche Schmerz der Trennung wird vom Schockzustand und der Aufregung überdeckt. Legt sich dieser Zustand kommt es zu den ersten Reaktionen von Traurigkeit, Angst und Wut. Besonders in der zweiten Phase überwiegt die Wut am meisten. Mit voranschreitender Zeit erkennt die betreffende Person die Unausweichlichkeit der Situationen und entscheidet sie sich nicht dazu den Partner zurückhaben zu wollen wird die Wut in der nächsten Phase von Sarkasmus, dann jedoch darauffolgend von Trauer, Antrieblustigkeit und Depression ersetzt. In dieser Phase wird die hauptsächliche Trauerarbeit vollzogen und diese Phase wird von den meisten betreffenden Personen als am schwierigsten und schmerzhaftesten bezeichnet. Irgendwann kommt der Punkt an dem neue Impulse und neue Kraft zurück in den Körper und den Geist der betreffenden Person gelangen. Bei all diesen Schritten ist es wichtig weiterzugehen und nicht im betreffenden Gefühl stehenzubleiben.



Wie überwindet man eine Trennung?



So sind die wohl wichtigsten Faktoren um eine Trennung einigermaßen gut zu überstehen die Bereitschaft den Schmerz zu ertragen und die neue Situation anzunehmen und die individuelle Dauer der Trennungsphase hinzunehmen und zu akzeptieren. Es ist scheinbar unmöglich eine Trennungsphase voranzubringen. Um den Trennungsschmerz in kleinen Portionen zu verarbeiten findet oftmals innerhalb einer Trennungsphase ein häufiges Ablenken von der Situation. In manchen Fällen kommt es zu vermehrten Arbeitsasucht, andere wiederum gehen häufig feiern, schauen Filme oder isolieren sich. In manchen Fällen geht damit auch die Suche nach einem Lustersatz einher. Viele betreffende Personen berichten von häufigen sexuellen Kontakten während oder nach einer Trennungsphase. Weitere Infos gibt es auf http://trennungsschmerzen.org/ex/ .