Heutzutage kommt es im Leben eines Menschen sehr häufig vor, dass Trennungen stattfinden. In früheren Zeiten waren Beziehungen und Partnerschaften eher permanenter und konstanter als heutzutage. Es gab sogar Zeiten in denen eine Scheidung noch nicht möglich war. Es ist deshalb wichtig mit dieser Situation möglichst gut umgehen zu können. Viele Experten unterteilen eine Trennung in verschiedene Phasen. Um über eine Trennung möglichst hinweg zu kommen ist es in den meisten Fällen wichtig alle diese Phasen zu durchlaufen und zuzulassen. Verdrängung kann ein wichtiges Werkzeug sein um den Schmerz in kleinen Schritten zu verarbeiten, sollte jedoch nicht vorherrschen, da eine Verarbeitung des Problems sonst nicht stattfinden kann.



Welche Tipps finden sich allgemein um über eine Trennung besser hinwegzukommen im Internet?



Iim Internet gibt es eine Menge unterschiedlicher Ratgeberseiten und Texte zu diesem Themengebiet. Natürlich gibt es keine Rezeptlösung für das Problem, aber in den meisten Fällen laufen Trennungen in ähnlichen Phasen ab. Natürlich spielt es eine wichtige Rolle, wie lang die jeweilige Beziehung gedauert hat, wie eng die Bindung vorhanden war, ob Kinder mit in der Partnerschaft involviert waren und wie lang die jeweilige Trennung her ist. In ganz schwierigen Fällen ist es ratsam psychologische und professionelle Hilfe zu suchen. Das Empfinden von Depressionen und Einsamkeit ist ein normales Symptom von Trennungsschmerz. Kommt es jedoch nicht zur Bewältigung des Schmerzes und zum gewünschten Loslassen von der vergangenen Beziehung können aus temporären Depressionen längerfristige depressive Gedankenstrukturen entstehen. Dies gilt es zu vermeiden. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite http://institut-gegen-trennungsschmerz.net/ .