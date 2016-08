In vielen Fällen erweist es sich als schwierig aber nicht unmöglich das Vorhandensein einer Angsterkrankung wieder rückgängig zu machen. Es gibt Angsterkrankungen, welche sich in einer Situation schlagartig herausgebildet haben. So kann der Missbrauch von Drogen, ein Gewalterfahrung wie Missbrauch, Vergewaltigung oder Misshandlung, aber auch ein Unfall oder ein traumatisches Erlebnis dafür verantwortlich sein. Diese Angsterkrankungen sind meistens besonders intensiv und schmerzhaft für die betreffenden Personen. Da sie allerdings schlagartig in einem Moment entstanden sind gibt es oft schnellerer Wege um sie zu verarbeiten. Andere Entstehungsmöglichkeiten von Angsterkrankungen können sich über Jahre hinweg fortsetzen. In diesem Falle sind die Synapsenverknüpfungen und die Denkstrukturen fest etabliert, eingefahren und zur Gewohnheit geworden. Es ist eher schwierig diese über längere Jahre hinweg entstandenen Angstphobien wieder aufzulösen.



Wie kann man eine über längere Zeit hinweg entstandene Angstphobie wieder loswerden?



Viele Experten raten zu aller erst den Gang zum Psychologen aufzunehmen. Viele Menschen scheuen sich davor professionelle Hilfe zu suchen und lehnen die Behandlung durch Psychopharmaka strikt ab. So ist es oftmals wichtig diesen Schritt dennoch zu tun. Bei einer professionellen Beratung wird eine möglichst exakte Diagnose gestellt. Daraufhin werden die wichtigsten Kriterien für die Gesprächstherapie festgelegt. Von Psychopharmaka raten viele Experten selber ab, da sie zur Betäubung von Symptomen führen können. Das kann das Problem nur noch schlimmer machen. Es ist besonders wichtig für die Patienten in kleinen Schritten Mut zu beweisen und sich den Ängsten zu stellen. Kleinere Erfolge, wie z.B. die Überwindung von Ängsten beim Bahnfahren oder schon allein sich aus der Haustür heraus zu trauen können über längere Zeiträume Selbstbewusstsein schaffen. In verschiedenen Foren kann man außerdem Gleichgesinnte finden und mit diesen über die Problematik sprechen. Eine weitere Alternative um Angsterkrankungen loszuwerden können verschiedene Ratgeberseiten wie z.B. http://angst-forschung.com in sein. Hier ist es möglich mit anderen Herangehensweisen zu versuchen der Problematik entgegenzuwirken.