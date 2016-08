Meist ist die Trennung vom bisherigen Lebenspartner eher ein Auslöser, als die eigentliche Ursache für eine Depression. Normalerweise findet nach einer unglücklichen Trennung eine längere Phase der Melancholie statt. Eine mittlere Depression, welche nur phasenweise Auftritt ist dabei normal und gehört zum Verarbeitungsprozess der Veränderung. Schlimm wird es wenn die Gefühle nicht sachgerecht verarbeitet werden und adäquat losgelassen werden können. In diesem Fall können auch längere und schwerere Depressionen aus solchen Lebensereignissen heraus entstehen. Wie kann man die Trennungsphasen, in welche viele Experten eine Trennung eingliedern möglichst souverän und gesund überstehen. Oftmals hängen am Loslassen einer langjährigen Beziehung sehr viele Erinnerungen und gemeinsame Momente. Doch nicht nur die Länge einer Beziehung, sondern auch die Intensität der Bindung und die Nähe welche dabei entstanden ist sind Faktoren, welche die Schmerzintensität während einer Trennung beeinflussen können.



Welche Strategien sind sinnvoll um mit einer Trennung souveränen umzugehen?



Es gibt kaum einen Weg um wirklich souverän mit einer Trennung umzugehen. Viele Experten und Psychologen sind der Meinung das Ablenkung zumindest in der Anfangsphase keine schlechte Strategien ist. Damit gewinnt man Abstand und kann sich dem Schmerz den es zu verarbeiten gilt in kleinen Portionen wieder reguliert annähern. Ablenkungen können natürlich anderes Sexualpartner sein, ein häufigeres Beduerfnis auszugehen und zu feiern, aber genauso wie Spaß kann auch Arbeit und Anstrengung eine gute Möglichkeit bieten sich von Trennungsschmerzen abzulenken. Es gibt natürlich meistens irgendwann den Punkt, wo die Gefühle einen wieder einholen. So ist es wichtig viel mit Leuten, Freunden und vielleicht sogar einen professionellen Psychologen über die Situation zu reden. In manchen Fällen helfen auch aufgeschriebene Monologe und Selbstgespräche um sich mit dem Thema zu konfrontieren. Ist man traurig und schafft man es seine Trauer in Tränen aufzulösen ist man ein gutes Stück weiter in Richtung seelischer Gesundung. Für die meisten ist es besser zum Expartner einen strikten Abstand zu halten. Ist dies beruflich oder familiär bedingt nicht komplett möglich sollte man zumindest innerlich einen gewissen Abstand von der Person halten. Weitere Informationen und Ratschläge zu diesem Thema finden sich auf der Internetseite http://www.trennungsschmerzen.de/.