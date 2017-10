Das Seiser Alm Hotel zum Wohlfühlen



Das Wohlbefinden der Gäste ist dem Hotel Schmung ganz besonders wichtig. Die Zimmer des Hotel Schmung sind großzügig und modern ausgestattet. Sie laden zum Wohlfühlen ein und bieten einen unvergleichlichen Ausblick auf Seiser Alm mit Schlern, Santner und Langkofelgruppe. Stärken können Sie sich mit alpinen und mediterranen Köstlichkeiten. Morgens wartet beispielsweise ein Vitalfrühstück auf Sie, um perfekt in den Tag zu starten. Mit einem 5-Gänge-Gourmetdinner verwöhnen wir Sie abends, denn im Hotel Schmung endet das Verwöhnprogramm nie.



Der abwechslungsreiche Almurlaub in Südtirol



Die Kombination aus Ruhe und Abenteuer verspricht den Besuchern des Hotels einen einzigartigen Urlaub. Im Sommer erfreuen sich auf Europas größter Hochalm das Wandern, Biken, Klettern und Golfen größter Beliebtheit. In den Wintermonaten stehen Skifahren, Langlauf, Rodeln und Schneeschuhwandern hoch im Kurs. Nach einem aufregenden und erlebnisreichen Tag können Sie Ihre Füße im Wellnessbereich des Hotels hochlegen. Die „Stille Alm“ lädt mit ihren Wasserbetten und Schaukelliegen zum Entspannen ein. Die Alm-, Infrarot- oder Biosauna sowie das Kräuterdampfbad heizen Sie nach einem frostigen Tag wieder auf. Abkühlen können Sie sich im erfrischenden Eisbrunnen.



Naturnahe Urlaubstage im Hotel auf der Seiser Alm



Die Harmonie zwischen Mensch und Natur gehören zum Leitsatz des Hotels Schmung. Das 3 Sterne Hotel auf der Seiser Alm wird mit Freude von der Familie Zemmer geführt. In Compatsch, in den Dolomiten gelegen ist es ideal für einen aktiven aber trotzdem erholsamen Urlaub. Die unvergleichliche Aussicht auf die Dolomiten hat auch die UNESCO zu schätzen gewusst und sie damit zum Weltnaturerbe erklärt. Machen Sie sich also auf ein Bergpanorama von außergewöhnlicher Schönheit gefasst. Selbstredend sind die Dolomiten nicht nur etwas für das Auge, es lassen sich sämtliche Aktivitäten praktizieren.



Weitere Informationen entnehmen Sie der Webseite des Hotels: http://www.schmung.com/