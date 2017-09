Köln, 28.09.2017: Traditionell öffnet der DITIB-Verband am 3. Oktober wieder die Türen seiner 900 Moscheegemeinden bundesweit. Den Tag der offenen Moschee (TOM) organisieren die im Koordinationsrat der Muslime (KRM) vertretenen islamischen Religionsgemeinschaften traditionell am Tag der deutschen Einheit und gestalten zusammen unter einem gemeinsamen Motto die Inhalte. Dieses Jahr wurde der Schwerpunkt „Gute Nachbarschaft – Bessere Gesellschaft“ als Motto gesetzt.

Damit wird die Bedeutung der Moschee als wichtiger und bereichernder Teil der Stadt und Gesellschaft, sowie ihre Bedeutung im Alltag aller Menschen, ungeachtet ihrer Religion und Kultur, hervorgehoben. Gleichzeitig wird das Augenmerk auf die Bedeutung des Miteinanders im zwischenmenschlichen Bereich gelenkt, und damit

die Bedeutung des gegenseitigen Respekts und der Solidarität der Menschen untereinander für den Zusammenhalt und das Funktionieren der Gesellschaft betont. Dies soll ein Zeichen setzen und dahingehend wirken, dass die Moschee nicht als ein in sich geschlossener und isolierter Raum wahrgenommen wird, sondern als das, was sie nach islamischer Überzeugung ist: Das pulsierende Herz einer funktionierenden Gemeinschaft, das die Organe eben dieser Gesellschaft bis in die abgelegensten Bereiche versorgt, stützt und mit Leben füllt.

Die Kölner Zentralmoschee öffnet sich den Besuchern zu diesem Anlass in all ihrer Pracht. Die bereits genutzten Bereiche des Baukomplexes, die großzügige Freitreppe, die Platzfläche, die Ausstellungsfläche und der fertiggestellte, beeindruckende Kuppelsaal sind den Gästen auch im Rahmen verschiedener Angebote zugänglich. Als besonderes Highlight wird das Einkaufszentrum im Sockelbereich der Zentralmoschee zum 3. Oktober gemeinsam in einem feierlichen Akt eröffnet. Die Angebote der mehr als 350 mit besonderen Programmen teilnehmenden DITIB-Moscheegemeinden, wie auch viele der Gemeinden der im KRM vertretenen Verbände, laden zum gegenseitigen Kennenlernen ein.

Bitte beachten Sie, dass die Liste nicht abschließend ist und fragen Sie einfach die Moscheegemeinden in Ihrer Nachbarschaft nach Angeboten zu diesem Anlass.



Nähere Informationen dazu finden Sie hier:

Programm DITIB-Zentralmoschee Köln (Link: www.ditib.de)

Angebote bundesweit (Link: www.tagderoffenenmoschee.de)







Pressekontakt



Ayse Aydin

Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

T: +49 (0)221 50 800 870

presse[at]ditib.de // www.facebook.de/zentralmoschee