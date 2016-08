Borgentreich. Zum 40. Stadtfest gibt Stage-Band ein Konzert mit Oldies und Rockmusik der 60er und 70er Jahre in der Borgentreicher Schützenhalle. Wer die fünf Musiker schon einmal kennengelernt hat, weiß, dass sie für diese Musik stehen. Und wer schon einmal auf einer Oldie- und Rocknacht war, freut sich auf einen Abend mit ausgelassener Stimmung bei Musik, die einfach jeder kennt. Das Repertoire ändert sich von Jahr zu Jahr – so kamen dieses Mal zum Beispiel Songs von Alan Parsons Project, Whitesnake und Marvin Gaye hinzu.



Stage-Band möchte sein Publikum zurück in die Zeit der 60er und 70er Jahre versetzen, wobei auch schon einmal Ausflüge in die Anfänge der 80er Jahre gemacht werden. Der Sound ist aus der Zeit des Flower-Power und grooviger Beats mit allem, was dazu gehört – von gefühlsbetont bis rockig, von zarten Streichern über röhrige Organsounds bis zu fetzigen Gitarrensolos. Besucher können sich auf Hits der Bands wie Manfred Mann's Earth Band, Eagles, Jethro Tull, Alan Parson, Dire Straits, Rolling Stones, Fleetwood Mac, AC/DC aber auch der Beatles, Troggs, Mamas and Papas, Slade, T-Rex, Mike Oldfield, Shadows, John Denver, Monkees, Kings, CCR und vieler anderer bekannter Interpreten freuen.



Gründer und so von Anfang an dabei ist Uli Vassmer (E-Guitar, Gesang) aus Geseke. Er bildet mit seinen unverkennbaren Gitarrensounds seit mehr als 40 Jahren das Rückgrat der Band. Ebenfalls ein Urgestein der Band, seit nunmehr 25 Jahren dabei, der aus Natzungen stammende Keyboarder und Gitarrist Michael Suermann (Keyboard, E-Guitar, Akustikgitarre, Querflöte, Gesang), der nicht zuletzt durch die Vielfalt seiner Instrumente auffällt. In der weiteren Besetzung sind Klaus Böckmann aus Dalhausen (Drums, Gesang), aus Borgentreich Peter Conze (Bass, Gesang) und Alexander Stiens (Gesang). Sein ausdrucksvoller und starker Sologesang – nicht zuletzt bei rockigen Songs wie von AC/DC – überzeugt einfach. Nicht nur, dass durch den fünften Mann auf ein breites Spektrum bei der Songauswahl zurückgegriffen werden kann, auch der mehrstimmige Gesang der Band kann so noch eindrucksvoller interpretiert werden.



Wer auf handgemachte Livemusik steht, ganz ohne Playbacks oder programmierten Midi-Sequenzen, gerne die Hits aus den 60er und 70er Jahren hört, Spaß und Geselligkeit sucht, der wird bei diesem Konzert bei „Gute-Laune-Musik“ voll auf seine Kosten kommen. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse.



Mehr Informationen unter www.stage-band.com und www.facebook.com/stageband.oldiesrock