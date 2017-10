Was ist, wenn unsere Beziehungen leer und kalt werden? Wir können nach und nach das Leben nicht mehr ertragen und werden immer trauriger, lebloser und lustloser. Auf beiden Seiten schläft viel ein, aber der Andere ist der, auf den wir schauen. Verstehen hat aber leider oftmals schon viel früher aufgehört.



Wir wissen nicht mehr die Zeichen zu deuten und haben keine Ahnung mehr, wer er wirklich ist und was er noch möchte. Was bedeute ich ihm noch? Warum fragen wir eigentlich nicht? Die Kommunikation ist doch meist schon sehr lange zu Ende und das wissen wir. Auf zu neuen Gesprächen, neuen Ufern und neuen Möglichkeiten. Wir haben es verdient.