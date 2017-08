Der Smoothie-Trend wächst. Inzwischen gibt es die cremigen Shakes in allen möglichen Varianten: grüne, rote, low carb, vegan, etc.

Smoothies erfreuen sich zunehmend an Beliebtheit und wenn man erstmal auf den Geschmack gekommen ist, wird es schwierig auf den täglichen Smoothie zu verzichten.

Selbstgemachte Smoothies sind den Fertig-Produkten natürlich vorzuziehen. Hier weiß man was drin ist und kann sich das Getränk genau auf seine persönlichen Präferenzen zusammenmixen. Hinzu kommt noch, dass gekaufte Smoothies oft voll mit Zucker sind, also gerade in einer Diät sehr unvorteilhaft.

Mit einer guten Smoothie-Diät lässt sich nämlich auch prima Gewicht verlieren, indem man beispielsweise nur noch eine feste Mahlzeit pro Tag zu sich nimmt und den Rest mit den richtigen Smoothies abdeckt.

Wie gut das Ergebnis des Shakes wird, hängt zu einem Großteil natürlich auch vom Smoothie Maker ab, den man zuhause stehen hat. Mit Geräten von vertrauenswürdigen Portalen wie Küchenfibel.com, die in vielen Tests überzeugen konnten, kann man aber grundsätzlich schon mal nichts falsch machen. Was einen guten Smoothie Mixer ausmacht, erfahren Sie im Folgenden.



Smoothie Mixer – Mehr Leistung = besserer Smoothie?

Ein guter Smoothie zeichnet sich vor allen Dingen durch eine cremige, etwas dickflüssige Konsistenz aus. Die Frage ist nun, mit welchem Mixer man diese Eigenschaften am besten erzielen kann.

Grundsätzlich kann man hier sagen, je mehr Leistung der Smoothie-Mixer hat, desto besser wird auch der Smoothie werden. Professionelle Hochleistungsmixer können nämlich mit einer Motorleistung von 3 PS und mehr überzeugen. Damit wird eine so hohe Drehzahl möglich, dass selbst kleinste Fruchtstücke nochmal zerkleinert werden können, vorausgesetzt natürlich die Klingen sind auch scharf. Damit entsteht eine besonders schaumige und cremige Konsistenz, die ein billiger Mini Smoothie Maker niemals hinbekommen wird.

Gute Hochleistungsmixer sind allerdings auch sehr teuer und kosten gerne mal mehr als 200 Euro. Wer nicht bereit ist, für einen Smoothie Maker so tief in die Tasche zu greifen, hat allerdings auch im unteren Preissegment eine sehr große Auswahl an günstigen und dennoch qualitativen Geräten, wie man sie zum Beispiel hier finden kann.



Auswahlkriterien für den idealen Smoothie Mixer

Wer überlegt sich einen Smoothie Maker anzuschaffen, sollte sich vorher einige Gedanken machen. Erstmal gilt es zu entscheiden, ob man einen professionellen Hochleistungsmixer möchte, oder sich mit einem günstigen Einsteigermodell zufrieden gibt. Wie Sie das herausfinden? Das kommt eigentlich nur darauf an welches Budget Ihnen zur Verfügung steht und welche Ansprüche Sie an den Mixer stellen, wie oben bereits erwähnt.

Außerdem sehr wichtig: Das Fassungsvermögen. Single-Haushalte und alle, die nur für sich selbst Smoothies zubereiten müssen, sind mit einem Fassungsvermögen bis zu einem Liter schon gut beraten. Allen anderen, zum Beispiel Familien oder Pärchen die gleich für mehrere Menschen Smoothies mixen möchten, raten wir eindeutig zu einem größeren Modell mit einem Fassungsvermögen von 1,5 bis 3 Litern.

Soviel zu den wichtigsten Auswahlkriterien. Eine Sache sollten Sie aber stets im Blick haben, dann kann bei einem Kauf eigentlich nicht viel schief gehen: Achten Sie darauf, dass der Smoothie Maker in mehreren seriösen Tests überzeugen konnte und genügend positive Kundenrezensionen bekommen hat. Ist das der Fall, kann man bei einem Kauf eigentlich nichts falsch machen.