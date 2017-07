Im Jahr 1870 wurde ACME Whistles in England gegründet und fertigt Pfeifen. Seit über 140 Jahren werden Erfahrungswerte mit Materialien und Formen gesammelt, womit viele Pfeifen oder der weltweit bekannte Clicker seit Jahrzehnten kaum noch modifiziert oder angepasst wurden. Dennoch geht das Unternehmen mit der Zeit und fertigt moderne Kunststoffpfeifen, die kaum altern werden. Der Qualitätshersteller möchte seinen Kunden immerhin Pfeifen liefern, die bei richtigem Umgang ein Leben lang halten können. Billigpfeifen aus brüchigem Plastik werden hingegen nie lange halten. Sie haben zudem nicht einen gleichwertigen Klang zu den ACME Pfeifen. Aber auch in der Wirkung gehören billige Plastikpfeifen eher in Kinderhände, als dass sich der Erwachsene damit präsentiert.

Qualität zahlt sich also auch bei ACME Pfeifen in vielen Aspekten aus. Mit dem schöneren Klang und der besseren Qualität liegen diese Traditionspfeifen besser in der Hand und machen mehr Spaß. Ob es eine Signalpfeife, Sportpfeife, Trillerpfeife, Lockpfeife oder Hundepfeife ist, Pfeifen können im Alltag vieler Menschen kaum ersetzt werden. Der schrille Ton ist auch durch Lärm oder Wind hindurch zu erkennen, wohingegen ein Rufen unterginge. Beim Sport, bei der Arbeit, als Hilferuf oder beim Gassi gehen sollte die Pfeife immer griffbereit sein. Es geht hierbei oft auch um die Sicherheit, dass man auf sich aufmerksam machen und ein Signal geben kann. Würde man in der Nacht überfallen, könnte der Pfeifton oft schon Schlimmeres vereiteln. Selbst wenn einen gar niemand hören würde, wüsste das der Angreifer immerhin nicht und würde zur eigenen Sicherheit die Flucht ergreifen. Die ACME Trillerpfeife an der Schnur um den Hals zu tragen, kann einem im Ernstfall also den Tag oder eben die Nacht retten. Es kann einem allerdings auch das Leben retten, wenn man in der Natur oder auf dem Werksgelände an versteckter Stelle einem Unfall erliegt und wenigstens weit zu hören ist.

Bei der ACME Pfeife geht es also um mehr, als um Sport oder mit dem Hund Gassi zu gehen. Es geht hier auch ganz allgemein um die eigene Sicherheit. Da die Anwendungsbereiche für ACME Pfeifen so vielseitig sind, wurden über die Jahrzehnte auch ganz verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Frequenzen entwickelt. Es gibt also von der Funktion und auch von der Erscheinung eine sehr gute Auswahl, mit der jeder schnell fündig wird. Bei vielen Modellen können die Klänge auf der Website abgespielt werden sowie jede Frequenz mit einer eigenen Nummer ausgewiesen wird. Damit wird auch die Bestellung im Internet zur sicheren Sache, ACME Pfeifen sind damit in jedem Fall ein guter Kauf.



Pressekontakt:

ACME Pfeifen Deutschland

eine Marke der



Romney’s Beate Ting GmbH

Milliehausen 1

31848 Bad Münder



Vertreten durch die Geschäftsführer:

Beate Ting und Gereon Ting



Kontakt:

Telefon: +49 (0) 50 42 – 96 990 0

Telefax: +49 (0) 50 42 – 96 990 32

E-Mail: info@acme-pfeifen.de

https://acme-pfeifen.de