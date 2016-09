Marihuana oder Haschisch enthält Cannabinoide und Terpene als die Wirkstoffe, die das Genusserlebnis oder die medizinische Wirkung ausmachen. Der Großteil vom Marihuana oder Haschisch besteht jedoch aus anderen Stoffen, die nur „mitgeraucht“ werden, die jedoch keinerlei Wirkung ausmachen. Diese Pflanzenteile mit zu rauchen ist ungesund. Weniger Pflanzenteile rauchen ist bereits gesünder, weswegen viele aus gesundheitlichen Gründen kleine Mengen pur rauchen. Viele Patienten benötigen jedoch noch höhere Wirkstoffkonzentrationen, die es nur in Extrakten gibt. Smoketown Headshop verkauft einige Extraktionsgeräte und das Zubehör, um aus Pflanzenteile die Harze als Extrakte zu gewinnen. Das geht nicht nur mit Marihuana sondern mit vielen anderen Pflanzen, die Harze enthalten. Mit http://www.smoketown-headshop.de/ gibt es auch alles andere an legalem Raucherzubehör für den Marihuanaliebhaber oder Shisharaucher. Das bedeutet, dass der Kunde hier keine potenten Marihuanaerzeugnisse findet, sondern Glasbongs, Paper, Grinder, Pfeifen, Feuerzeuge oder die Extraktionsgeräte.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten für die Marihuanaextraktion. Die kalten und trockenen Blüten können über ein Netz gesiebt werden, damit die Kristalle durch fallen. Es gibt kleine Shacker für die Hand oder waagerechte Trommeln, die mit kleinem Elektromotor angetrieben werden. Es können auch Siebsäcke in Eiswasser gehangen werden, um die trockenen Blüten in diesen aufzuweichen und die Kristalle heraus zu sieben. Wer einen sehr hohen Wirkstoffgehalt wünscht, sollte auf die Butangasvariante zurückgreifen. Es wird dafür zwingend ein mehrfach gefiltertes Butangas benötigt, welches sich im Sortiment von Smoketown Headshop findet. Weiterhin braucht es einen Zylinder aus geeignetem Material, in welchen das Marihuana gegeben wird, um dann das Butangas durch laufen zu lassen. Dieses spült die Harze heraus, die Flüssigkeit kann in einer geeigneten Schale aus dem Sortiment von Smoketown Headshop aufgefangen werden. Es soll dabei zwingend im Freien gearbeitet werden, um sich nicht mit einem Lichtschalter in die Luft zu jagen. Das Butangas soll im Freien ausgasen. Wenn sich nicht platzende Blasen bilden, sollen diese mit einer Nadel zerstochen werden. Als letzten Schritt kann man das Extrakt sogar noch in einer Vakuumkammer etwas erwärmen, damit auch das letzte Butangas ausgast. Das fertige Extrakt wird einen Wirkstoffanteil von bis über 90% haben und eignet sich zum Dabben mit speziellem Gerät. Dieses findet sich ebenfalls im Sortiment von Smoketown Headshop. Ohne den Tabak wird der Turn klarer und bei dem potenten Extrakt sehr intensiv. Es wird zudem gesünder konsumiert, als wenn große Mengen Pflanzenmaterial geraucht werden. Damit sind diese Extrakte für viele Patienten der ideale Weg, um medizinisch zu konsumieren. Gerade bei Schmerzpatienten helfen oft nur noch sehr hohe Wirkstoffmengen. Mit Smoketown Headshop gibt es bereits alles an Zubehör, um ein hochpotentes Extrakt zu gewinnen und gesund konsumieren zu können, nur das nötige Marihuana darf noch nicht verkauft werden.