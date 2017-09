zu zunehmende Zahl von pflegebedürftigen/ behinderten Senioren, auch in Feuchtwangen, sollte die verantwortlichen auch im LK Ansbach mit den Gemeinderäten und Bürgermeister/innen zu Maßnahmen veranlassen die es Senioren erlaubt möglichst lange im gewohnten Umfeld ( Lebensumfeld) zu verbleiben. Um dies jedoch zu erreichen ist ein erhebliches Umdenken notwendig, darunter erhebliche Verbesserungen auch im öffentlichen Raum.

Das aktive Mitglied im Pflege-Selbsthilfeverband Deutschland e.V. regt deshalb folgende Sofortmaßnahmen an :

1. Einführung / Ausweitung von bereits teilweise vorhandenen 30km Zonen

2. Zebrastreifen für Senioren und Kinder ( Gehhilfen-Rollstühle)

3. strikte Überwachung ( Geschwindigkeit)

4. Durchfahrverbote für landwirtschaftliche Fahrzeuge in Wohngebieten.

5. Nutzung von Einbahnstraßenregelungen zur Entzerrung des Verkehrs.

6. Trennung von Radfahrern / Autofahrern durch Straßenmarkierungen

7. Schwerlastverkehr zwingend aus reinen Wohngebieten heraushalten !

8. Verkehrsunterricht für Kinder massiv verstärken.

9. Bewusstsein der Allgemeinheit für die Belange der Senioren dringlich wecken