Die Ferienwohnung Schenna – komfortabel, geräumig, naturnah



Die Residence Mittendorf ist eine Pension im Herzen von Schenna. Zur Klimaresidence wurde sie seit dem Winter 2009/2010, in dem sie vollständig umgebaut, erweitert und energietechnisch saniert wurde. Seitdem überzeugt sie mit geräumigen, mit Naturholz eingerichteten Apartments und Zimmern. Jeden Morgen erwartet die Zimmergäste ein reichhaltiges Frühstückbuffet mit zahlreichen Produkten aus Südtirol. Auch die Bewohner der Ferienwohnung können sich entscheiden, ob sie ihr Brot morgens selber zubereiten oder ebenfalls das Buffet der Residence genießen möchten.



Sonnige Wanderungen von der Schenna Ferienwohnung aus starten



Die sonnige Lage von Meran und Schenna macht den Sommer in der Residence Mittendorf zu einer besonders langen Jahreszeit. Viele Besucher zieht es in das große Wandergebiet von Schenna, welches jeden durch mehrere Aufstiegsanlagen mühelos hoch hinausbringt. Doch auch andere Aktivitäten wie Bergsteigen, Mountainbiken und sogar Paragleiten gelten in Meran als beliebte Freizeitabenteuer an wärmeren Tagen. Sehenswert ist zudem auch der Naturpark Texelgruppe, der mit seinen zahlreichen Seen und aussichtsreichen Gipfeln ein wahres Paradies für Naturliebhaber darstellt. Ebenso sollte man sich auch einen Besuch der Gärten von Schloss Trauttmansdorff nicht entgehen lassen.



Ferienwohnung Schenna – Winterabenteuer



Doch auch kältere Tage sollten den Spaß in freier Natur nicht trüben. So liegt das bekannte Skigebiet Meran 2000 nur 4 km von der Residence entfernt. Neben gekonnten Skischwüngen auf sonnigen Pisten, lädt es außerdem zu Schneeschuhwanderungen und Rodelpartien durch die glitzernde Winterlandschaft ein. Doch damit im Urlaub in der Residence nicht nur die Kindheitsträume erfüllt werden, bietet Meran im Winter auch einen romantischen Weihnachtsmarkt, vorweihnachtliche Einkaufsbummel sowie eine Designtherme, die zum Erholen und Entspannen einlädt.



Weiter Informationen finden sie auf folgender Homepage:

http://www.mittendorf.schenna.com/