HAMBURG, Deutschland (26. April 2017) – Privatimus, eine deutsche Sicherheitsberatung spezialisiert auf strategische Schutzkonzepte und -strategien für Family Offices, High Networth Individuals (HNWI) und Unternehmenskunden wurde von der renommierten deutschen Butlerschule Edumondi als Partner für den Bereich Sicherheitsschulungen und Security Awareness Trainings ausgewählt. Die umfassende Expertise und das Know-how der Privatimus wird ein wichtiger Bestandteil des praktischen Ausbildungsinhaltes der Butlerschule Edumondi, welche Teilnehmer aus ganz Europa in Haushaltsmanagement und Hospitality Services qualifiziert.



Edumondi bietet ein weitreichendes, umfassendes und sehr praxisorientiertes Ausbildungsprogramm für angehende Butler, Hausangestellte und Haushaltsmanager. In diesem Zusammenhang ergänzt die Privatimus das bereits sehr umfassende Edumondi Schulungsprogramm um die Aspekte Security Awareness, Deeskalationstechniken, sowie „Wie erkenne, vermeide und reagiere ich richtig in risikobehafteten Situationen?“.



“Security Awareness ist für Butler und Hausangestellte ein äußerst wichtiger Aspekt!”, erklärt Sven Leidel, Partner der Privatimus. “Aufgrund der intensiven täglichen Teilnahme am persönlichen, privaten und sozialen Leben der Familien und deren unmittelbaren Umgebung ist es enorm wichtig, daß Butler und Hausangestellte ein passendes Verständnis zum Thema Sicherheit haben und diesbezüglich gut ausgebildet sind. So haben sie die Möglichkeit in kritischen Situationen die richtigen Entscheidungen und Maßnahmen zum Schutz der Familie zu treffen.”



Zusätzlich zur umfassenden Sicherheitsschulung wird die Privatimus ebenfalls Pre-Employment Background Checks zu den Butlern und Hausangestellten durchführen, die von Edumondi an HNWI/UHNWI Kunden vermittelt werden. Dieses bietet den Edumondi Kunden ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Edumondi wird ebenfalls die Privatimus mit ihrem Know-how unterstützen, indem hausintern Personenschützer in den Bereichen Etikette, Benehmen, Protokoll und stilsicheres Auftreten geschult werden.



Jörg Schmidt, Geschäftsführer von Edumondi fügt hinzu: “Diese Kooperation und Zusammenarbeit zweier deutscher Anbieter, die aufgrund ihrer höchstprofessionellen Services sicherlich zu den Marktführern in der DACH Region gehören, bietet einen hohen Mehrwert für unsere Schulungsteilnehmer und unsere Familienkunden.”



Über Privatimus GmbH

Wir sind ein Unternehmen mit Integrität und weitreichender Expertise. Seit 1993 konzentrieren sich unsere Experten auf die Betreuung eines exklusiven Personenkreises, der aufgrund von beruflichen oder privaten Aktivitäten, einer besonderen Vermögenssituation oder Familienhistorie eine entsprechende Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit genießt. Mit unserem weltweiten Expertennetzwerk betreuen wir unsere Kunden national und international. Wir stellen somit sicher, dass über Landes- und Kulturgrenzen hinweg eine bestmögliche Betreuung gegeben ist und die persönlichen Interessen unserer Kunden geschützt sind.



Besuchen Sie unsere Homepage: www.privatimus.com



Über Edumondi

Die deutsche Butlerschule ist in Stade bei Hamburg ansässig. Sie bietet neben der Vollzeitausbildung flexible Teilzeitausbildungsmodule mit dem Schwerpunkt “Haushaltsmanagement“ an, die als professionelle Butler, Hauswirtschafter oder Haushaltsmanager tätig sein möchten. Der Unterricht für Frauen und Männer aus ganz Europa findet in deutscher und englischer Sprache statt und basiert auf der umfassenden Berufserfahrung und Expertise der Dozenten. Die Teilnehmer werden sowohl in theoretischen als auch praktischen Unterrichtseinheiten qualifiziert. Der Einsatz erfolgt später in vermögenden Privathaushalten, in Luxushotels und -resorts, Botschaften und Konsulaten sowie auf Kreuzfahrtschiffen mit Butler-Service oder auf Luxusjachten. Die anspruchsvolle und vielseitige Ausbildung findet in Hamburg und Berlin statt.



Edumondi bietet eine der umfassendsten und praxisorientiertesten Butlerausbildungen in Europa an.



Besuchen Sie unsere Homepage: www.edumondi.de



