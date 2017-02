Hofladen sucht 50 Familien

Die Familie Ermisch, betreibt, in 27308 Kirchlinteln, einen kleinen Bauernhof. Hier züchten sie Hühner, Enten, Ziegen und Bentheimer Schweine.

In Bremen haben sie im Mai 2016 einen Hofladen eröffnet. Der Hofladen und die Produkte werden gut angenommen, doch die Kosten und der Zeitaufwand sind sehr hoch.

Es gibt Zeiten, da könnten sie doppelt soviel verkaufen, wie sie anbieten können und andere Zeiten, da geben sie die Hälfte ihrer überschüssigen Waren an Gemeinnützige Einrichtungen.

Zur zeit überlegt die Familie wie sie weiterhin gute Ware liefern, die Kosten im Griff halten können und trotzdem genug Zeit für unsere Tiere und den Gemüseanbau haben.

Eine ihrer Überlegungen ist eine art von Bäuerlicher Solidargemeinschaft zu gründen. Soll heißen: Eine Gruppe von treuen Kunden die gewillt sind weiterhin ihre Waren bei ihnen zu kaufen und sich auch darauf festlegen, diese für eine bestimmte Zeit und zu einem festen monatlichen Betrag zu tun.

Das würde ihnen bei Zucht und Anbau eine gewisse Sicherheit und Planbarkeit geben.

Diese Sicherheit haben sie bisher leider nicht.

Die Abgabe oder Abholung der Produkte würde sich auf 1 – 2 Tage in der Woche konzentrieren, statt dass sie von Montag bis Samstag im Laden stehen und auf Kunden warten.

Auch eine Direktauslieferung erscheint möglich.

Dadurch bekämen sie mehr Zeit für die Tiere und den Gemüseanbau.

Auch die Warenkosten könnten nochmals überdacht werden, denn weniger Personal- und Mietkosten würde ja auch weniger Kosten verursachen.

Das Produktangebot:

Eier von freilaufenden Hühnern

Hähnchen und Suppenhühner aus eigener Freilandhaltung

Fleisch und Wurst von hofeigenen Bentheimer Schweinen

Äpfel und Apfelsaft von hofeigenen Bäumen

Das Gemüseangebot aus eigenen Gewächs-, den Folienhäusern und aus dem Freilandanbau müssten noch abgestimmt werden.

Tomaten und Salate sind auf jeden Fall dabei.

Alle Angaben sind Ideen und Pläne, also Zukunftsmusik, die noch genauer besprochen und von allen Familien gemeinsam abgestimmt werden.

. Am 26.02.2017 wird die Familie Ermisch ihr erstes BENTHEIMER Frühstück anbieten und dabei über die obige Aktion informieren.

Eine Anmeldung ist über: www.entenhoff.de möglich.