Mit der Publishing Lösung Govento komplexe interaktive Contents innerhalb weniger Minuten einrichten. Die Redaktion von Arcor.de hat mit der Govento Publishing Software in wenigen Stunden einen interaktiven Adventskalender für ein aktuelles Weihnachts-Special umgesetzt. Nutzer des Nachrichten-Portals können ab 1. Dezember entdecken, was hinter den 24 digitalen Türchen steckt.

Die Arcor-Redaktion konnte das Weihnachts-Special und den Adventskalender plus Gewinnspiel mit den fertigen einfach einzurichtenden Modulen ohne Hilfe von Programmierern bauen.

Der interaktive Adventskalender fördert die intensive Beschäftigung von Arcor.de Nutzern mit der Webseite, und sorgt so dafür, dass eine intensive Kundenbindung entsteht. Interaktive Contents sind für Nutzer erlebbar und sorgen für mehr Engagement auf einer Webseite. Interaktivität ist ein moderner Trend für digitale Medien. Interaktivität bietet eine Möglichkeit für die Nutzer sich selektiv und multioptional durch ein Informationsangebot zu bewegen. Interaktive Angebote haben zudem einen hohen Nutzwert, der durch individuell anpassbare Informationen entsteht.

Bei einer Umsetzung von interaktiven Angeboten mit Govento, lassen sich sowohl die Geschwindigkeit der Umsetzung für die Redaktion steigern, als auch die Interaktivität und die Beteiligung für die Nutzer erhöhen.

Durch das Einbinden multimedialer Inhalte wird nicht nur die Leserbindung gestärkt, sondern auch die Verweildauer der Nutzer gesteigert. Für Publisher bedeutet eine höhere durchschnittliche Verweildauer der User die Chance auf höhere Umsatzerlöse, für Content-Marketer eine intensivere Beschäftigung mit dem Werbeziel.

Mit der Publishing Lösung Govento lassen sich Tippspiele, Gewinnspiele, Votings, Umfragen, Infografiken und Videos und vieles mehr einfach erstellen. Testen Sie die aktuelle Umsetzung und öffnen Sie ein digitales Türchen beim Arcor.de-Adventskalender mit oder erstellen Sie Ihre eigenen interaktiven Content mit dem Govento Public Online Demo.



