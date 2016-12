Mit dem ersten Türchen leuchten in den Fenstern jedes Jahr glitzernde Sterne, Weihnachtskugeln, Lichterbögen und schneeweiße Engel. So gesellt sich Traditionelles zu den aktuellen Weihnachtstrends, die 2016 jede Menge neuer Ideen und Möglichkeiten bereithalten. Weihnachtsdeko.info hat auch in diesem Jahr den Trend-Check gemacht:





Saisonale Farbkompositionen, Textilien und Einrichtungstrends entdecken





Auch in diesem Jahr darf wieder geschmückt werden, sodass für verträumte Nostalgiker, für feierlich festliche Landlords, aber auch für Metropoliten und Traditionsbewusste das Passende dabei ist. In diesem Jahr laufen gerade die freundlichen Pastelltöne zu charmanter Höchstform auf, in Reinweiß, Beige oder in einem luftig leichten Blau trifft feinstes Macrame, Plissee auf Glas und Aquarelleffekte, die zauberhaften Eiskristallen ähneln. Zu den Klassikern gehören tiefrote und violette Farbtöne, ornamentales Dekor sowie aufwändig gearbeitete Strukturen in Kombination mit Glimmer und Pailletten.





Edle Hölzer und Wurzelhölzer harmonieren mit rustikal Traditionellem, um gemeinsam mit Mandeln, Nüssen und Zapfen die Stimmung des Waldes in die eigenen vier Wände zu holen. Naturästheten wissen geometrische Muster und Federmotive ebenso zu schätzen wie die Naturstrukturen. Die diesjährigen Weihnachtstrends lassen genügend Platz für Traditionsbewusste, denn die Accessoires setzen auf Gemütlichkeit, althergebrachte Muster und Tierfiguren sowie Weihnachtsfrüchte, um dem Fest einen persönlichen Touch zu verleihen. Was wäre Weihnachten ohne Familie - ohne das Gefühl der Zweisamkeit?





Ratgeber mit weihnachtlichen Impressionen und aktuellen Trends





Weihnachtsdeko.info präsentiert in einem breit gefächerten Ratgeber Tipps und Hinweise der Weihnachtstrends 2016. Die Einrichtungsprofis liefern Anregungen für mehr Gemütlichkeit und Sinnlichkeit. Die reichhaltigen Impressionen geben nicht nur Weihnachtsfans genügend Beispiele, die sich ohne Probleme im eigenen Zuhause umsetzen lassen.





Der informative Ratgeber setzt auf Individualität und Einzigartigkeit, sendet persönliche Botschaften und versteht es, den Zeitgeist auf romantische Weise an seine Leser zu übermitteln. Kein Wunder, dass Weihnachten wohl selbst bei den überzeugendsten Puristen vollkommen neue Gefühle hervorruft, um mit Blattgold, rauschenden Purpur- und Rottönen sowie traditionellen und aktuellen Trends das eigene Heim zu schmücken.